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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T00:43
https://ria.ru/20200514/1571406941.html
Врач заявила о риске заражения коронавирусом в перчатках
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569440160_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c80603f013c047e501d4e3047582c234.jpg
РИА Новости

Врач заявила о риске заражения коронавирусом в перчатках

00:40 14.05.2020 (обновлено: 00:43 14.05.2020)
54382
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедработники дезинфицируют свои руки в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Медработники дезинфицируют свои руки в аэропорту Толмачево в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Находясь на улице даже в перчатках, не стоит трогать лицо руками, поскольку на ткани и другой поверхности изделия могут остаться микробы и коронавирус. Об этом заявила доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова в беседе с Пятым каналом.

"Если вы носите перчатки, то возбудители могут оставаться как на руках, так и на перчатках. Не надо касаться лица, вытирать нос, глаза. И их нельзя носить долгое время", — отметила врач.

Она также дала совет по ношению и использованию перчаток во время эпидемии COVID-19.

"Если это резиновые перчатки, то вы пришли домой, сняли их и выбросили. Если они тканевые, то их обязательно надо выстирать с мылом и желательно прогладить. Они не должны носиться постоянно", — уточнила Кожевникова.

Специалист подчеркивает, что главной мерой профилактики коронавируса является минимизация контакта с окружающими.
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Распространение нового коронавирусаГалина КожевниковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоРУДНОбщество
Популярные комментарии
Когда же дойдет до Собянина и Ko, что от перчаток вреда больше чем пользы. Ну неужели они там думают, что подавляющая часть населения будет аккуратно соблюдать все правила использования перчаток? А при несоблюдении этих правил от них вреда на порядок больше, чем пользы. Мыть руки чаще как-то проще, чем непрерывно менять или стирать перчатки.
14 мая, 00:46
АНАнтон Николаев
2200003
Да согласен, вот так, подошёл человек к магазину, надел маску и перчатки, закупился, снял и в карман все это добро, а там все это дело плодиться, в кармане день два полежали потом опять оденет))) ерунда это все. Да и маски тоже сомнения вызывают, как ее одел лицо раз в 10 чаще трогать стал, поправлять ее приходится, или снимать на улице, все весьма бесполезно выходит...
14 мая, 07:04
GGGal Gal
1500001
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