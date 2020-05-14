В Саратовской области число жертв COVID-19 выросло до 22 человек

САРАТОВ, 14 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще четыре пациента с выявленной коронавирусной инфекцией скончались в Саратовской области, общее число умерших увеличилось до 22, сообщил вице-губернатор - председатель правительства региона Александр Стрелюхин.
Всего в области лабораторно подтверждены 1317 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 277 человек. К 12 мая скончались 18 пациентов с COVID-19.
"Шесть пациентов скончались от COVID-19, у 16 инфицированных наступил летальный исход от иной тяжелой патологии", - написал Стрелюхин в среду на своей странице в Instagram.
Власти региона до 31 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, заниматься физкультурой на улице по одному и гулять не более двух человек вместе, при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский и Краснокутский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.