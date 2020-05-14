В Саратовской области число жертв COVID-19 выросло до 22 человек

Всего в области лабораторно подтверждены 1317 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 277 человек. К 12 мая скончались 18 пациентов с COVID-19.

"Шесть пациентов скончались от COVID-19, у 16 инфицированных наступил летальный исход от иной тяжелой патологии", - написал Стрелюхин в среду на своей странице в Instagram.