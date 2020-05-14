Работающие с больными COVID-19 медики получат до 80 тысяч рублей в месяц

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности председателя правительства Андрей Белоусов подписал распоряжение о выделении врачам скорой помощи, работающим с больными COVID-19, по 50 тысяч рублей в месяц, а врачам в стационарах — по 80 тысяч рублей. Об этом говорится в документе на сайте кабмина.
Кроме того, средний и младший медперсонал, а также водители скорой, в том числе военные и "приравненные к ним лица, выполняющие обязанности, аналогичные трудовым функциям работников", получат по 25 тысяч рублей в месяц.
При этом средний медперсонал, в том числе военные и приравненные к ним лица, работающие в стационарах, получат по 50 тысяч рублей в месяц, а младшему медперсоналу, в том числе военнослужащим и приравненным к ним лицам, выполняющим аналогичные трудовые функции, выплатят по 25 тысяч рублей в месяц.
По последним данным, общее число заболевших COVID-19 в мире превысило 4,1 миллиона человек, из них более 285 тысяч скончались. В России зарегистрировали около 242 тысяч инфицированных, более 2,2 тысячи человек умерли, свыше 48 тысяч вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.