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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T08:42
https://ria.ru/20200514/1571406780.html
Работающие с больными COVID-19 медики получат до 80 тысяч рублей в месяц
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569430775_0:129:1000:692_1036x0_80_0_0_a7ea721bce757bfdab2122e695febf7a.jpg
РИА Новости

Работающие с больными COVID-19 медики получат до 80 тысяч рублей в месяц

00:20 14.05.2020 (обновлено: 08:42 14.05.2020)
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© АГН "Москва"Городская клиническая больница № 15 имени Филатова
Городская клиническая больница № 15 имени Филатова
© АГН "Москва"
Городская клиническая больница № 15 имени Филатова. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности председателя правительства Андрей Белоусов подписал распоряжение о выделении врачам скорой помощи, работающим с больными COVID-19, по 50 тысяч рублей в месяц, а врачам в стационарах — по 80 тысяч рублей. Об этом говорится в документе на сайте кабмина.
Кроме того, средний и младший медперсонал, а также водители скорой, в том числе военные и "приравненные к ним лица, выполняющие обязанности, аналогичные трудовым функциям работников", получат по 25 тысяч рублей в месяц.
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При этом средний медперсонал, в том числе военные и приравненные к ним лица, работающие в стационарах, получат по 50 тысяч рублей в месяц, а младшему медперсоналу, в том числе военнослужащим и приравненным к ним лицам, выполняющим аналогичные трудовые функции, выплатят по 25 тысяч рублей в месяц.
По последним данным, общее число заболевших COVID-19 в мире превысило 4,1 миллиона человек, из них более 285 тысяч скончались. В России зарегистрировали около 242 тысяч инфицированных, более 2,2 тысячи человек умерли, свыше 48 тысяч вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Правительство РФОбщество
Популярные комментарии
Это п-ц господа. Хороший программист получает около 250K работая из дома, сидя в тепле и уюте. Человеку, который ежедневно спасает жизни, при этом рискуя самому свалиться с пневмонией и приставиться - получает с барского плеча 80K...
14 мая, 03:28
Dmitri Kuvandikov
1300105
надеемся эта тенденция сохранится и врачи будут получать достойную зарплату и после эпидемии. еще бы об учителях подумать..
14 мая, 02:59
Министр Правды
810007
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