Работающие с больными COVID-19 медики получат до 80 тысяч рублей в месяц

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности председателя правительства сайте кабмина. Исполняющий обязанности председателя правительства Андрей Белоусов подписал распоряжение о выделении врачам скорой помощи, работающим с больными COVID-19, по 50 тысяч рублей в месяц, а врачам в стационарах — по 80 тысяч рублей. Об этом говорится в документе накабмина.

Кроме того, средний и младший медперсонал, а также водители скорой, в том числе военные и "приравненные к ним лица, выполняющие обязанности, аналогичные трудовым функциям работников", получат по 25 тысяч рублей в месяц.

При этом средний медперсонал, в том числе военные и приравненные к ним лица, работающие в стационарах, получат по 50 тысяч рублей в месяц, а младшему медперсоналу, в том числе военнослужащим и приравненным к ним лицам, выполняющим аналогичные трудовые функции, выплатят по 25 тысяч рублей в месяц.

По последним данным, общее число заболевших COVID-19 в мире превысило 4,1 миллиона человек, из них более 285 тысяч скончались. В России зарегистрировали около 242 тысяч инфицированных, более 2,2 тысячи человек умерли, свыше 48 тысяч вылечились.