В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Ещё 58 пациентов с новой коронавирусной инфекцией скончались в Москве, говорится в сообщении оперштаба.
У них был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
В оперативном штабе вновь призвали при любых симптомах ОРВИ оставаться дома и не заниматься самолечением.
По последним данным, общее число заболевших COVID-19 в мире превысило 4,1 миллиона человек, из них более 285 тысяч скончались. В России зарегистрировали около 242 тысяч инфицированных, более 2,2 тысячи умерли, свыше 48 тысяч вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.