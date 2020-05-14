В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом

У них был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

В оперативном штабе вновь призвали при любых симптомах ОРВИ оставаться дома и не заниматься самолечением.

По последним данным, общее число заболевших COVID-19 в мире превысило 4,1 миллиона человек, из них более 285 тысяч скончались. В России зарегистрировали около 242 тысяч инфицированных, более 2,2 тысячи умерли, свыше 48 тысяч вылечились.