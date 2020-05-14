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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T01:38
https://ria.ru/20200514/1571406673.html
В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570853298_0:0:2865:1612_1036x0_80_0_0_db6f88702f6859d7e6e7bbcc322882ca.jpg
РИА Новости

В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом

00:17 14.05.2020 (обновлено: 01:38 14.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедик карантинного центра в Коммунарке
Медик карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Медик карантинного центра в Коммунарке
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Ещё 58 пациентов с новой коронавирусной инфекцией скончались в Москве, говорится в сообщении оперштаба.
У них был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
В оперативном штабе вновь призвали при любых симптомах ОРВИ оставаться дома и не заниматься самолечением.
По последним данным, общее число заболевших COVID-19 в мире превысило 4,1 миллиона человек, из них более 285 тысяч скончались. В России зарегистрировали около 242 тысяч инфицированных, более 2,2 тысячи умерли, свыше 48 тысяч вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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