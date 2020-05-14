Кабмин выделил свыше 4,8 млрд рублей Минобороны, Росгвардии, ФМБА и ФСИН

"Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 4803,08 млн рублей федеральным органам исполнительной власти подведомственным организациям, воинским частям в целях осуществления в апреле - июне 2020 г выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ (за важность выполняемых задач) медицинским работникам, в том числе военнослужащим и приравненным к ним лицам, иным работникам, в том числе военнослужащим и приравненным к ним лицам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция СОVID-19", - говорится в документе.