Кабмин выделил свыше 4,8 млрд рублей Минобороны, Росгвардии, ФМБА и ФСИН

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов подписал распоряжение о выделении более 4,8 миллиарда рублей подведомственным медучреждениям Минобороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН, а также Управделами президента на выплаты тем, кто помогал в оказании медицинской помощи гражданам с COVID-19, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
"Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 4803,08 млн рублей федеральным органам исполнительной власти подведомственным организациям, воинским частям в целях осуществления в апреле - июне 2020 г выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ (за важность выполняемых задач) медицинским работникам, в том числе военнослужащим и приравненным к ним лицам, иным работникам, в том числе военнослужащим и приравненным к ним лицам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция СОVID-19", - говорится в документе.
Согласно данным, Минобороны России получит 2769,1 миллиона рублей, Росгвардия - 92,98 миллиона рублей, ФМБА России - 751,4 миллиона рублей, ФСБ России - 334,08 миллиона рублей, а также ФСИН России - 660,72 миллиона рублей и Управлению делами президента РФ -194,8 миллиона рублей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.