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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T05:35
https://ria.ru/20200514/1571406645.html
Кабмин выделил свыше 4,8 млрд рублей Минобороны, Росгвардии, ФМБА и ФСИН
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568860774_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_4c37195df7da2d6167168c9871c0ad12.jpg
РИА Новости

Кабмин выделил свыше 4,8 млрд рублей Минобороны, Росгвардии, ФМБА и ФСИН

00:15 14.05.2020 (обновлено: 05:35 14.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Дом правительства Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов подписал распоряжение о выделении более 4,8 миллиарда рублей подведомственным медучреждениям Минобороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН, а также Управделами президента на выплаты тем, кто помогал в оказании медицинской помощи гражданам с COVID-19, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
"Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 4803,08 млн рублей федеральным органам исполнительной власти подведомственным организациям, воинским частям в целях осуществления в апреле - июне 2020 г выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ (за важность выполняемых задач) медицинским работникам, в том числе военнослужащим и приравненным к ним лицам, иным работникам, в том числе военнослужащим и приравненным к ним лицам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция СОVID-19", - говорится в документе.
Согласно данным, Минобороны России получит 2769,1 миллиона рублей, Росгвардия - 92,98 миллиона рублей, ФМБА России - 751,4 миллиона рублей, ФСБ России - 334,08 миллиона рублей, а также ФСИН России - 660,72 миллиона рублей и Управлению делами президента РФ -194,8 миллиона рублей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самолеты в аэропорту Шереметьево
00:02Распространение нового коронавируса
Кабмин выделил 23,4 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний
14000025
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Андрей БелоусовОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Правительство РФ
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