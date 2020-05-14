Кабмин выделил 23,4 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний

Согласно данным, субсидию можно будет потратить на зарплаты авиационному персоналу (не менее 60% от общего объема субсидии), лизинговые платежи (не более 30% от общего объема), оплату стоянки воздушных судов (не более 10% от общего объема), а также на операционную деятельность и содержание имущества.