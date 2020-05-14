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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T00:08
https://ria.ru/20200514/1571406372.html
Кабмин выделил 23,4 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570752029_0:129:3073:1858_1036x0_80_0_0_449088973a6efc4a77e54d57c313fc45.jpg
РИА Новости

Кабмин выделил 23,4 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний

00:02 14.05.2020 (обновлено: 00:08 14.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолеты в аэропорту Шереметьево
Самолеты в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Самолеты в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российское правительство выделило 23,4 миллиарда рублей на поддержку российских авиакомпаний в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба кабмина.
Ранее поддержать авиаперевозчиков поручил президент РФ Владимир Путин.
"Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Такое постановление утвердило правительство", - говорится в сообщении.
Согласно данным, субсидию можно будет потратить на зарплаты авиационному персоналу (не менее 60% от общего объема субсидии), лизинговые платежи (не более 30% от общего объема), оплату стоянки воздушных судов (не более 10% от общего объема), а также на операционную деятельность и содержание имущества.
"Как пояснили в Минтрансе, для получения субсидии авиакомпания должна предоставить в Росавиацию заявление с необходимым пакетом документов. Итоговое решение принимается в течение 20 рабочих дней после поступления заявления. При разработке постановления проводились активные консультации с участниками рынка", - указыывается в сообщении.
Отмечается, что на фоне распространения коронавируса авиаперевозки оказались в числе наиболее пострадавших отраслей экономики. Субсидии, выделенные государством, помогут авиакомпаниям пережить период ограничений, связанных со сложной эпидемиологической ситуацией, и позволят сохранить кадровый потенциал гражданской авиации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Правительство РФЭкономика
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