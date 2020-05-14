В какой момент на самоизоляции нужно обратиться к психологу? Отвечает МЧС

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Самоизоляция повлияла на привычный уклад жизни многих россиян. Поменялся распорядок дня, режим питания, сна, формат общения с близкими и друзьями. Когда следует обратиться к психологу, рассказали специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС в методичках для трех возрастных групп.

Как отмечают психологи, самоизоляция и изменение ритма жизни могут вызывать различные переживания. Как правило, такие эмоции являются нормальными реакциями на события, выходящие за рамки обыденных. Но зачастую эмоциональный фон человека становится нестабильным, а самостоятельно справиться с этим почти невозможно. Как в такой ситуации понять, что пора обратиться к психологу?

"Возникающие эмоциональные реакции и переживания являются нормальными реакциями на события, которые выходят за рамки обыденных. Однако когда ситуация длится, можно начать наблюдать за собой какие-то проявления, которые могут тревожить. И кому-то приспособиться к новым условиям легче, кому-то — сложнее. Но, несмотря на складывающиеся обстоятельства, есть возможность обратиться за помощью к специалистам", — отметила начальник отдела экстренного реагирования ЦЭПП МЧС России Лидия Тимофеева.

Специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС рекомендуют для начала прислушаться к своим ощущениям. Если вы замечаете, что в последнее время ваше повседневное поведение, эмоциональное состояние, настроение и мысли резко изменились, переживания доставляют дискомфорт и с этим не получается справиться привычными способами самостоятельно, то это может быть сигналом для обращения за помощью к специалисту-психологу.

Яркими примерами таких изменений могут служить следующие проявления: невозможность соблюдения привычного графика сна, например регулярные пробуждения по ночам, сложности с засыпанием. Также тревожным симптомом является стремление проводить намного больше времени наедине с собой и избегание общения с друзьями и близкими.

Кроме того, следует насторожиться, когда резко меняется поведение внутри семьи (агрессия при общении с родными, конфликты, жалобы, требования).

К проявлениям психологических проблем еще относятся избегание необходимых ежедневных дел (например, дела по дому); дискомфортное переживание чувства отстраненности от близких и родных; нежелание поддерживать контакт, разговаривать; невозможность установить контакт, вести беседу без конфликтов.

Порой в условиях психологического дисбаланса появляются мысли, которые раньше не были для вас характерными: утрата веры в свои силы, обесценивание событий, происходящих в вашей жизни и вокруг.

Также следует прислушаться к своему телу. Симптомами психологических проблем могут быть дискомфортные, болезненные ощущения в теле в том случае, если у вас нет оснований полагать, что это признаки заболеваний. В таких случаях появляются головные боли, учащение сердцебиения или дыхания, боли в желудке, повышенная утомляемость, быстрое наступление усталости, ухудшение памяти.

Отцы и дети

Центр экстренной психологической помощи МЧС дает отдельные рекомендации для родителей и детей. Чем младше ребенок, тем острее он может реагировать на перемены. Стабильность распорядка дня, ритмичность и повторяемость (когда ребенок знает, что его ждет) напрямую влияют на эмоциональное состояние детей. Любые изменения — стресс для ребенка.

Если вы заметили резкие изменения в поведении ребенка, вдруг появившиеся непривычные эмоциональные проявления или высказывания, отмечаете сложности с соблюдением режима (например, нарушение сна, аппетита), в первую очередь постарайтесь поговорить с ребенком, рассказать о сложившейся ситуации и обсудить его чувства.

Также специалисты отмечают, что, если вы хотите обратиться за помощью для своего ребенка дошкольного и младшего школьного возраста, будьте готовы к тому, что на первичной консультации потребуется ваше присутствие, участие родителей является важным моментом решения проблемы.

Психолог может предложить вам разделить как личную, так и дистанционную консультацию на блоки, в процессе которых он сможет пообщаться одновременно со всеми, а также с вами и с ребенком наедине.

Подростки часто могут предпочитать беседы со специалистом наедине, хотя, в зависимости от ситуации, присутствие родителей на консультации или ее части бывает важным и необходимым. В случае общения наедине психолог с подростком должны совместно решить, что из обсуждаемой ими информации будет транслировано родителям, как и кто будет рассказывать о возникшей проблеме родителю.

Ребенок может помочь и сам себе. Для этого нужно попросить родителей помочь найти специалиста или самостоятельно позвонить, например, на номер телефона доверия или специализированную горячую линию психологической поддержки.

На данный момент существует множество способов получить бесплатную психологическую помощь квалификационных специалистов. Если необходима помощь и нет денег на обращение к психологу в частном порядке, существует большое количество телефонов доверия по самым разным тематикам. А также многие государственные учреждения, занимающиеся оказанием психологической помощи населению, сейчас оказывают помощь дистанционно.

Например, можно обратиться в службу Детского телефона доверия (8-800-2000-122). Там оказывают психологическую помощь детям, подросткам и их родителям в трудных жизненных ситуациях. Звонок бесплатный и анонимный.

Также полезным может стать телефон Московской службы психологической помощи населению (8-499-173-09-09).

Как выбрать специалиста

У тех, кто решился обратиться за помощью к психологу, зачастую возникает вопрос, как выбрать хорошего специалиста. В Центре экстренной психологической помощи МЧС предлагают обращать внимание на следующие критерии: профессиональное образование психолога (наличие диплома о высшем образовании), специализация (как и в любой профессии, у психологов есть специализация) и опыт работы. Еще один нюанс — это ваши собственные ощущения от взаимодействия с психологом.