Билли Айлиш рассказала, какая музыка ей нравится

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш рассказала о своей любви к песням рэперов J Hus и Not3s, сообщает NME.
Она уточнила, что с творчеством этих музыкантов познакомил ее отец.
“Did You See” J Hus Айлиш назвала одной из своих самых любимых композиций. У Not3c она выделила трек “Addison Lee”.
"Мой отец показал мне эти песни. Я бы хотела всем рассказать, что мой музыкальный вкус сформировал именно он", - поделилась она.
"Я люблю J Hus. Он был первым из британских рэперов, о котором я узнала благодаря отцу", - добавила она.
Певица также рассказала, что ей нравится то, что делает продюсер J Hus – JAE5.
Говоря о своих впечатлениях от трека “Addison Lee” она пояснила: "Отец не знал, что такое Addison Lee. Он не догадывался о том, что это машина. Я люблю Not3s. Он такой милый".
Ранее Айлиш сообщала, что пишет на карантине новую музыку со своим братом Финнеасом.
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