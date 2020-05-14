Смертность пугающе высокая. Пандемия обострила старую проблему США

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Софья Мельничук. Соединенные Штаты твердо лидируют по числу заболевших и умерших от коронавируса. Эпидемия выявила многое: недостатки системы здравоохранения, разногласия между федеральным и региональными властями, сохраняющееся расовое неравенство — даже перед лицом болезни. Почему некоторые американцы страдают от вируса больше других, разбиралось РИА Новости.
Лечитесь дома
В семье афроамериканца Кита Гэмбрелла из Детройта сразу две трагедии. "Мой отец умер дома, и никто даже не попытался ему помочь", — убежден Кит. По его словам, 56-летний Гэри обращался в три больницы. Ему отвечали: симптомы — как при бронхите, значит, можно полечиться дома. Хотя у деда Кита, 76-летнего Дэвида, уже диагностировали COVID-19.
Отец и дед скончались почти одновременно. Вирус у Гэри подтвердили после смерти. Газета "Детройт фри пресс" связалась со всеми тремя медучреждениями. В первом заявили, что у них такого пациента никогда не было, в остальных не смогли ничего ни подтвердить, ни опровергнуть.
Это не единственный подобный случай в штате Мичиган. Афроамериканка Дебора Гейтвуд работала в одной из местных клиник. Заболела — думала, помогут. Но ее отправили домой, выписав лекарство от кашля и парацетамол. Дочь настаивала, чтобы Дебора сходила к врачу еще раз. Та лишь отмахивалась: "Все равно не примут". В больницу ее привезли в критическом состоянии. Вскоре она умерла. Этой истории посвятил сюжет местный телеканал 7abc.
© REUTERS / Andrew HayГраффити предупреждает жителей об опасности вспышки коронавирусной болезни (COVID-19) в резервации Навахо, США
Граффити предупреждает жителей об опасности вспышки коронавирусной болезни (COVID-19) в резервации Навахо, США
Расовый фактор
Смертность от COVID-19 среди чернокожих "пугающе высокая", считают аналитики Университета Джонса Хопкинса. Действительно, там, где афроамериканское население превышает 13,4 процента, показатели вдвое больше, чем в среднем по стране.
Федеральной статистики такого рода нет, однако некоторые выводы можно сделать на основе данных по округам и штатам — там детализируют отчеты.
Ситуация вырисовывается однозначная. Например, в Южной Каролине каждый третий — афроамериканец. И на них приходится 43 процента инфицированных, половина погибших. В Висконсине чернокожих — семь процентов и почти четверть заболевших, треть умерших. Примерно та же картина в Канзасе.
Такие перекосы можно объяснить существенным различием уровня жизни. Среди чернокожих в три раза больше безработных и в два — малоимущих. По данным Брукингского института, в 2016 году средняя афроамериканская семья в год зарабатывала 17,15 тысячи долларов, в то время как белая — 171 тысячу.
Афроамериканцы в два раза чаще рожают детей вне брака, а неполных семей у них в три раза больше. Только у 43 процентов есть собственное жилье — обычно под одной крышей ютятся представители сразу нескольких поколений. У белых все гораздо благополучнее.
© AP Photo / Charles Rex ArbogastМужчина с дочерью возвращаются домой после окончания занятий в школе на юге Чикаго, США
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Мужчина с дочерью возвращаются домой после окончания занятий в школе на юге Чикаго, США
Вопрос образования — один из наиболее болезненных. И хотя разрыв значительно сократился с 1960-х, чернокожие, согласно исследованию Pew Research Center, на десять процентов реже белых оканчивают вузы.
Значит, испытывают трудности с работой. А от этого часто зависит медицинская страховка.
После того как в 2010 году администрация Барака Обамы запустила реформу здравоохранения (Obamacare), медицинские услуги стали доступнее. Но только в штатах, утвердивших новый закон. Двадцать три региона к этому не присоединились. И многие американцы не охвачены страховыми программами.
Кроме того, афроамериканцы чаще страдают хроническими заболеваниями. Инсультов у них в два раза больше. Осложнений из-за диабета — в шесть раз.
Предубеждение и незнание
На проблему обратили внимание и в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Там признают: доступность медуслуг зависит от экономических и социальных факторов, под ударом — расовые меньшинства. И связывают это с укоренившимися в обществе расизмом и сегрегацией.
Такую оценку разделяет и доктор Оливер Брукс из Национальной медицинской ассоциации, представляющей афроамериканских врачей и пациентов. По его мнению, в условиях пандемии расовая принадлежность может влиять на исход болезни. "Когда мы, афроамериканцы, заходим в кабинет, врачи иногда видят не пациента с респираторной инфекцией, а чернокожего, которому что-то нужно", — отмечает он.
"Мой отец частенько повторяет, что точно не хотел бы родиться в этой стране черным", — признается корреспонденту РИА Новости белая жительница Северной Каролины Рэйчел, попросившая не указывать полное имя.
Ее отец участвовал в волонтерской программе: семьи брали на попечение неблагополучных подростков, часто — афроамериканских. "Один раз я поехала с папой забирать нашего подопечного. Он с прабабушкой жил в отдаленном районе, где строят социальное жилье — для особо бедных, — рассказывает девушка. — И чтобы попасть туда, нужно пересечь богатые кварталы. Вот представьте: огромные дома, дорогие машины, а сразу за ними — деревянные хибары темно-зеленого цвета, не понять, то ли краска такая, то ли они мхом покрылись".
Бездомный человек в Окленде, штат Калифорния
Там живут не только чернокожие, однако их явное большинство. "Не знаю, насколько корректно так говорить, но среда формирует сознание, — рассуждает Рэйчел. — Многие привыкли, что их считают людьми второго сорта, и просто не осознают своих прав — не хватает элементарных знаний. Им трудно явиться в больницу и потребовать то, что положено по закону".
"Раз им не помогут, потому что они — черные, зачем вообще куда-то идти, унижаться", — поясняет девушка.
Особо уязвимые
В похожем положении и латиноамериканцы: те же бедность, необразованность, незнание собственных прав, пожилые живут вместе с молодыми.
Еще труднее коренным народам, загнанным в резервации. Индейцев в одном доме — по десять-пятнадцать человек: заболеет один, слягут все. Во многих поселениях нет водопровода и средств связи.
Власти автономий пытаются взять ситуацию под контроль, но они мало что могут. Например, вожди 250-тысячного племени Навахо в апреле ввели комендантский час, однако уже в середине месяца заболели почти 700 человек, 24 погибли.
С финансами тоже непросто. Племенные правительства в основном опираются на доходы от туристического бизнеса и казино. А сейчас все закрыто. К концу апреля племена ждали восемь миллиардов долларов от Вашингтона. Но не смогли договориться, как разделить средства, и деньги до них так и не дошли. Отправились разбираться в суд — с Министерством финансов США.
2 июля 2019, 08:00Коренная американская безнадега. Как индейцы уживаются с белыми
Под давлением Национальной медицинской ассоциации Дональд Трамп пообещал в ближайшее время выпустить федеральную сводку о том, как коронавирус повлиял на разные группы населения. Тогда все увидят, насколько COVID-19 обострил расовые проблемы в стране.
Этот вирус называют "великим уравнителем" — ведь болеют и бедные и богатые. Вот только у бедных гораздо меньше шансов выжить.