Смертность пугающе высокая. Пандемия обострила старую проблему США

Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США

© AP Photo / Bebeto Matthews Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Софья Мельничук. Соединенные Штаты твердо лидируют по числу заболевших и умерших от коронавируса. Эпидемия выявила многое: недостатки системы здравоохранения, разногласия между федеральным и региональными властями, сохраняющееся расовое неравенство — даже перед лицом болезни. Почему некоторые американцы страдают от вируса больше других, разбиралось РИА Новости.

Лечитесь дома

В семье афроамериканца Кита Гэмбрелла из Детройта сразу две трагедии. "Мой отец умер дома, и никто даже не попытался ему помочь", — убежден Кит. По его словам, 56-летний Гэри обращался в три больницы. Ему отвечали: симптомы — как при бронхите, значит, можно полечиться дома. Хотя у деда Кита, 76-летнего Дэвида, уже диагностировали COVID-19.

Отец и дед скончались почти одновременно. Вирус у Гэри подтвердили после смерти. Газета "Детройт фри пресс" связалась со всеми тремя медучреждениями. В первом заявили, что у них такого пациента никогда не было, в остальных не смогли ничего ни подтвердить, ни опровергнуть.

Это не единственный подобный случай в штате Мичиган. Афроамериканка Дебора Гейтвуд работала в одной из местных клиник. Заболела — думала, помогут. Но ее отправили домой, выписав лекарство от кашля и парацетамол. Дочь настаивала, чтобы Дебора сходила к врачу еще раз. Та лишь отмахивалась: "Все равно не примут". В больницу ее привезли в критическом состоянии. Вскоре она умерла. Этой истории посвятил сюжет местный телеканал 7abc

© REUTERS / Andrew Hay Граффити предупреждает жителей об опасности вспышки коронавирусной болезни (COVID-19) в резервации Навахо, США © REUTERS / Andrew Hay Граффити предупреждает жителей об опасности вспышки коронавирусной болезни (COVID-19) в резервации Навахо, США

Расовый фактор

Смертность от COVID-19 среди чернокожих "пугающе высокая", считают аналитики Университета Джонса Хопкинса. Действительно, там, где афроамериканское население превышает 13,4 процента, показатели вдвое больше, чем в среднем по стране.

Федеральной статистики такого рода нет, однако некоторые выводы можно сделать на основе данных по округам и штатам — там детализируют отчеты.

Ситуация вырисовывается однозначная. Например, в Южной Каролине каждый третий — афроамериканец. И на них приходится 43 процента инфицированных, половина погибших. В Висконсине чернокожих — семь процентов и почти четверть заболевших, треть умерших. Примерно та же картина в Канзасе.

Такие перекосы можно объяснить существенным различием уровня жизни. Среди чернокожих в три раза больше безработных и в два — малоимущих. По данным Брукингского института, в 2016 году средняя афроамериканская семья в год зарабатывала 17,15 тысячи долларов, в то время как белая — 171 тысячу.

Афроамериканцы в два раза чаще рожают детей вне брака, а неполных семей у них в три раза больше. Только у 43 процентов есть собственное жилье — обычно под одной крышей ютятся представители сразу нескольких поколений. У белых все гораздо благополучнее.

© AP Photo / Charles Rex Arbogast Мужчина с дочерью возвращаются домой после окончания занятий в школе на юге Чикаго, США © AP Photo / Charles Rex Arbogast Мужчина с дочерью возвращаются домой после окончания занятий в школе на юге Чикаго, США

Вопрос образования — один из наиболее болезненных. И хотя разрыв значительно сократился с 1960-х, чернокожие, согласно исследованию Pew Research Center, на десять процентов реже белых оканчивают вузы.

Значит, испытывают трудности с работой. А от этого часто зависит медицинская страховка.

После того как в 2010 году администрация Барака Обамы запустила реформу здравоохранения (Obamacare), медицинские услуги стали доступнее. Но только в штатах, утвердивших новый закон. Двадцать три региона к этому не присоединились. И многие американцы не охвачены страховыми программами.

Кроме того, афроамериканцы чаще страдают хроническими заболеваниями. Инсультов у них в два раза больше. Осложнений из-за диабета — в шесть раз.

Предубеждение и незнание

На проблему обратили внимание и в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Там признают: доступность медуслуг зависит от экономических и социальных факторов, под ударом — расовые меньшинства. И связывают это с укоренившимися в обществе расизмом и сегрегацией.

Такую оценку разделяет и доктор Оливер Брукс из Национальной медицинской ассоциации, представляющей афроамериканских врачей и пациентов. По его мнению, в условиях пандемии расовая принадлежность может влиять на исход болезни. "Когда мы, афроамериканцы, заходим в кабинет, врачи иногда видят не пациента с респираторной инфекцией, а чернокожего, которому что-то нужно", — отмечает он.

"Мой отец частенько повторяет, что точно не хотел бы родиться в этой стране черным", — признается корреспонденту РИА Новости белая жительница Северной Каролины Рэйчел, попросившая не указывать полное имя.

Ее отец участвовал в волонтерской программе: семьи брали на попечение неблагополучных подростков, часто — афроамериканских. "Один раз я поехала с папой забирать нашего подопечного. Он с прабабушкой жил в отдаленном районе, где строят социальное жилье — для особо бедных, — рассказывает девушка. — И чтобы попасть туда, нужно пересечь богатые кварталы. Вот представьте: огромные дома, дорогие машины, а сразу за ними — деревянные хибары темно-зеленого цвета, не понять, то ли краска такая, то ли они мхом покрылись".

Там живут не только чернокожие, однако их явное большинство. "Не знаю, насколько корректно так говорить, но среда формирует сознание, — рассуждает Рэйчел. — Многие привыкли, что их считают людьми второго сорта, и просто не осознают своих прав — не хватает элементарных знаний. Им трудно явиться в больницу и потребовать то, что положено по закону".

"Раз им не помогут, потому что они — черные, зачем вообще куда-то идти, унижаться", — поясняет девушка.

Особо уязвимые

В похожем положении и латиноамериканцы: те же бедность, необразованность, незнание собственных прав, пожилые живут вместе с молодыми.

Еще труднее коренным народам, загнанным в резервации. Индейцев в одном доме — по десять-пятнадцать человек: заболеет один, слягут все. Во многих поселениях нет водопровода и средств связи.

Власти автономий пытаются взять ситуацию под контроль, но они мало что могут. Например, вожди 250-тысячного племени Навахо в апреле ввели комендантский час, однако уже в середине месяца заболели почти 700 человек, 24 погибли.

С финансами тоже непросто. Племенные правительства в основном опираются на доходы от туристического бизнеса и казино. А сейчас все закрыто. К концу апреля племена ждали восемь миллиардов долларов от Вашингтона. Но не смогли договориться, как разделить средства, и деньги до них так и не дошли. Отправились разбираться в суд — с Министерством финансов США.

Под давлением Национальной медицинской ассоциации Дональд Трамп пообещал в ближайшее время выпустить федеральную сводку о том, как коронавирус повлиял на разные группы населения. Тогда все увидят, насколько COVID-19 обострил расовые проблемы в стране.