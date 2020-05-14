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Культура
2020-05-14T07:36
https://ria.ru/20200514/1571397122.html
Роберт Дауни – младший рассказал о своем новом проекте
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РИА Новости

Роберт Дауни – младший рассказал о своем новом проекте

07:36 14.05.2020
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© VALERIE MACON / AFPРоберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
© VALERIE MACON / AFP
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Американский актер Роберт Дауни – младший заявил, что его следующим проектом станет сериал "Сладкоежка" (Sweet Tooth) на Netflix, сообщает NME.
В его основу положены комиксы Джеффа Лемира с одноименным названием. Дауни – младший уточнил также, что он и его жена Сьюзан будут продюсировать этот проект.
"Самые сладкие вещи стоят, ожидания. Мы со Сьюзан продюсируем оригинальный сериал "Сладкоежка" на Netflix. Мне не терпится сообщить всем эту новость", - написал актер в своем твиттере.
В шоу пойдет речь о мальчике-гибриде Гэсе с оленьими рогами на голове. Он покидает свой дом в лесу и открывает новый мир. На время он становится частью "семьи" других детей-гибридов, чтобы понять, в чем смысл его существования.
Сам Роберт не будет играть в этом сериале из восьми эпизодов (каждый продолжительностью в один час). Авторы сценария Бет Шварц и Джим Микл, который также займет режиссерское кресло.
Скриншот сериала Перри Мейсон
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