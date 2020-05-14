В Индии олень ворвался в жилой дом через крышу

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. В Индии раненый олень ворвался в жилой дом через крышу, В Индии раненый олень ворвался в жилой дом через крышу, сообщает UPI.

Житель поселка Повая, находящегося недалеко от Мумбаи, сообщил в зоозащитную организацию, что в его дом ночью через крышу попал небольшой олень.

Животное было ранено. Паван Шарма, глава местной организации по защите животных, сказал, что олень, скорее всего, спасался от леопарда, забрался на крышу и провалился.