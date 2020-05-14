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Туризм
2020-05-14T01:31
https://ria.ru/20200514/1571396016.html
В Индии олень ворвался в жилой дом через крышу
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РИА Новости

В Индии олень ворвался в жилой дом через крышу

01:31 14.05.2020
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© AP Photo / Anupam NathДикий олень в национальном парке Казиранга
Дикий олень в национальном парке Казиранга
© AP Photo / Anupam Nath
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. В Индии раненый олень ворвался в жилой дом через крышу, сообщает UPI.
Житель поселка Повая, находящегося недалеко от Мумбаи, сообщил в зоозащитную организацию, что в его дом ночью через крышу попал небольшой олень.
Животное было ранено. Паван Шарма, глава местной организации по защите животных, сказал, что олень, скорее всего, спасался от леопарда, забрался на крышу и провалился.
Прибывшие спасатели сказали, что он был в шоковом состоянии, но, тем не менее, вел себя спокойно. Его отправили на ветеринарный осмотр в центр спасения животных национального парка Санджай Ганди. Затем оленя выпустят обратно в дикую природу.
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