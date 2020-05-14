В Приморье показали леопарда с повадками домашней кошки

"Знакомьтесь: дальневосточный леопард Leo 157M, — пишут сотрудники заповедника. — Снимки этого молодого самца — яркий пример фотогеничности редких пятнистых кошек и мастерства сотрудников отдела науки "Земли леопарда", устанавливающих фотоловушки". ⠀ Правда, эксперты уточняют, что несмотря на серьезный вид, леопард часто ведёт себя "не по-грозному".

"Мы можем видеть его катающимся по земле, подобно домашней кошке, — пишут эксперты. — Конечно, это маркировочное поведение, обусловленное необходимостью отмечать свою территорию. Но в такие моменты понимаешь: даже дикие животные готовы иногда отпускать себя, меняя привычную серьезность на детскую непосредственность".