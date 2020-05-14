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Туризм
2020-05-14T05:10
https://ria.ru/20200514/1571387867.html
В Приморье показали леопарда с повадками домашней кошки
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571386616_0:320:1080:928_1036x0_80_0_0_06810c7e4199b2cb43b027c86b786a30.jpg
РИА Новости

В Приморье показали леопарда с повадками домашней кошки

05:10 14.05.2020
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© Фото : Национальный парк "Земля леопарда"Дальневосточный леопард Leo 157M
Дальневосточный леопард Leo 157M
© Фото : Национальный парк "Земля леопарда"
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Нацпарк "Земля леопарда" опубликовал фотографии хищника с повадками домашней кошки.
"Знакомьтесь: дальневосточный леопард Leo 157M, — пишут сотрудники заповедника. — Снимки этого молодого самца — яркий пример фотогеничности редких пятнистых кошек и мастерства сотрудников отдела науки "Земли леопарда", устанавливающих фотоловушки".

Правда, эксперты уточняют, что несмотря на серьезный вид, леопард часто ведёт себя "не по-грозному".
"Мы можем видеть его катающимся по земле, подобно домашней кошке, — пишут эксперты. — Конечно, это маркировочное поведение, обусловленное необходимостью отмечать свою территорию. Но в такие моменты понимаешь: даже дикие животные готовы иногда отпускать себя, меняя привычную серьезность на детскую непосредственность".
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