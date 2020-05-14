Молодые лидеры смогут стать амбассадорами заповедных территорий России

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В России стартовал конкурс "Амбассадоры особо охраняемых природных территорий (ООПТ)". Побороться за почетное звание смогут молодые лидеры, которые готовы внести вклад в развитие заповедного дела в стране.
Чтобы подать заявку на участие, кандидатам необходимо записать видеообращение с рассказом о том, почему им интересно заповедное дело, а также выбрать одну из ООПТ, интересы которой они готовы представлять. Предложить свою кандидатуру можно до 25 мая на официальном сайте проекта. Конкурс проходит при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и является частью онлайн-программы ежегодного фестиваля в области устойчивого развития — "ВузЭкоФест-2020".
"Конкурс "Амбассадоры ООПТ" соответствует целям и задачам национального проекта "Экология" в части развития экологического туризма в России, а также нашему курсу на поддержку программ экологического волонтерства в заповедниках и национальных парках. Это прекрасная возможность для инициативной молодежи в регионах проявить заботу о родной природе, внести свой вклад в продвижение территорий, вписать свое имя в более чем вековую историю заповедной системы страны", — прокомментировал начинание глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.
Как отметили организаторы проекта, для прошедших отбор конкурсантов подготовлена проектно-образовательная программа, которая позволит им теоретически и практически погрузиться в тонкости работы учреждений заповедной системы. В качестве экспертов и наставников организаторы конкурса пригласили опытных и высококвалифицированных специалистов отрасли, в том числе сотрудников Минприроды России.
"Надеемся, что благодаря конкурсу больше молодых людей заинтересуется проблематикой и возможностями сохранения природного наследия своей страны, а также будет содействовать развитию экологического туризма", — отметила сооснователь и директор фестиваля "ВузЭкоФест" Анастасия Окорочкова.