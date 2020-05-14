Молодые лидеры смогут стать амбассадорами заповедных территорий России

"Конкурс "Амбассадоры ООПТ" соответствует целям и задачам национального проекта "Экология" в части развития экологического туризма в России, а также нашему курсу на поддержку программ экологического волонтерства в заповедниках и национальных парках. Это прекрасная возможность для инициативной молодежи в регионах проявить заботу о родной природе, внести свой вклад в продвижение территорий, вписать свое имя в более чем вековую историю заповедной системы страны", — прокомментировал начинание глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.