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Хорошие новости
2020-05-14T12:02
https://ria.ru/20200514/1571369947.html
Молодые лидеры смогут стать амбассадорами заповедных территорий России
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РИА Новости

Молодые лидеры смогут стать амбассадорами заповедных территорий России

08:00 14.05.2020 (обновлено: 12:02 14.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ТиминЭкологическая тропа на территории Государственного заповедника "Кивач"
Экологическая тропа на территории Государственного заповедника Кивач
© РИА Новости / Илья Тимин
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В России стартовал конкурс "Амбассадоры особо охраняемых природных территорий (ООПТ)". Побороться за почетное звание смогут молодые лидеры, которые готовы внести вклад в развитие заповедного дела в стране.
Чтобы подать заявку на участие, кандидатам необходимо записать видеообращение с рассказом о том, почему им интересно заповедное дело, а также выбрать одну из ООПТ, интересы которой они готовы представлять. Предложить свою кандидатуру можно до 25 мая на официальном сайте проекта. Конкурс проходит при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и является частью онлайн-программы ежегодного фестиваля в области устойчивого развития — "ВузЭкоФест-2020".

"Конкурс "Амбассадоры ООПТ" соответствует целям и задачам национального проекта "Экология" в части развития экологического туризма в России, а также нашему курсу на поддержку программ экологического волонтерства в заповедниках и национальных парках. Это прекрасная возможность для инициативной молодежи в регионах проявить заботу о родной природе, внести свой вклад в продвижение территорий, вписать свое имя в более чем вековую историю заповедной системы страны", — прокомментировал начинание глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

Как отметили организаторы проекта, для прошедших отбор конкурсантов подготовлена проектно-образовательная программа, которая позволит им теоретически и практически погрузиться в тонкости работы учреждений заповедной системы. В качестве экспертов и наставников организаторы конкурса пригласили опытных и высококвалифицированных специалистов отрасли, в том числе сотрудников Минприроды России.
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"Надеемся, что благодаря конкурсу больше молодых людей заинтересуется проблематикой и возможностями сохранения природного наследия своей страны, а также будет содействовать развитию экологического туризма", — отметила сооснователь и директор фестиваля "ВузЭкоФест" Анастасия Окорочкова.
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Хорошие новостиХорошие новостиМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
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