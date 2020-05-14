София Коппола снимет сериал по мотивам романа "Обычай страны", пишут СМИ

О том, кто примет участие в проекте, и когда приступят к съемкам, пока неизвестно.

Это не первый проект обладательницы премии "Оскар" для платформы Apple. В этом году должен выйти художественный фильм "На грани" (On the rocks) с Рашидой Джонс и Биллом Мюрреем в главных ролях. Картина о молодой матери, которая воссоединяется со своим отцом-плейбоем, чтобы отправиться в загул в Нью-Йорке.