Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-14T02:35
https://ria.ru/20200514/1571369850.html
София Коппола снимет сериал по мотивам романа "Обычай страны", пишут СМИ
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571369683_0:179:2704:1701_1036x0_80_0_0_d9b3a6795da4bb99d5992c4328f58998.jpg
РИА Новости

София Коппола снимет сериал по мотивам романа "Обычай страны", пишут СМИ

02:35 14.05.2020
52
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАмериканский кинорежиссер София Коппола
Американский кинорежиссер София Коппола
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. СМИ узнали, что американский режиссер София Коппола снимет сериал для потокового сервиса Apple, основанный на романе 1913 года Эдит Уортон "Обычай страны", сообщает Variety.
Известно, что в многосерийном фильме расскажут историю Ундины Спрагг — простой девушки со Среднего Запада, которая пытается стать частью высшего общества Нью-Йорка.
"Она — моя любимая литературная антигероиня. Я рада впервые вывести ее на экран", — прокомментировала София Коппола.
О том, кто примет участие в проекте, и когда приступят к съемкам, пока неизвестно.
Это не первый проект обладательницы премии "Оскар" для платформы Apple. В этом году должен выйти художественный фильм "На грани" (On the rocks) с Рашидой Джонс и Биллом Мюрреем в главных ролях. Картина о молодой матери, которая воссоединяется со своим отцом-плейбоем, чтобы отправиться в загул в Нью-Йорке.
Уитни Хьюстон в фильме Телохранитель
23 апреля, 14:28Культура
СМИ узнали, что режиссер "Фотографии" снимет байопик о Уитни Хьюстон
000000
КультураКино и сериалыНовости культурыСофия КопполаAppleНью-Йорк (город)
Рекомендуем
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни – младший рассказал о своем новом проекте
Бразилия
В бразильском штате Пиауи временно ввели "сухой закон" из-за коронавируса
Штаб-квартира Агентства национальной безопасности США
Разведсообщество США ищет способы работы "на удаленке"
Кинофестиваль Меридианы Тихого во Владивостоке
Кинофестиваль стран АТР Pacific Meridian перенесли из-за коронавируса
Американская певица Билли Айлиш на церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе, США
Билли Айлиш рассказала, какая музыка ей нравится
Пожарный
В Хабаровском крае спустя пять дней потушили пожар на складе отходов
Кадр из фильма Безумный Макс: Дорога ярости
Шарлиз Терон и Том Харди рассказали о вражде на съемках "Безумного Макса"
Актриса Эль Фаннинг на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Бойкоты, обмороки, каблуки: яркие эпизоды из истории Каннского фестиваля
Опустевшая парковка у торгового центра МЕГА в Химках
Эксперт рассказал, как безопасно посещать торговые центры
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
В Москве суд рассмотрит жалобу защиты обвиняемого в шпионаже Уилана
Скриншот сериала Птичка господа милосердного
Итан Хоук борется с рабством в трейлере "Птичка Господа милосердного"
Кадр из фильма Сумерки
Пользователи обнаружили слово-паразит в романе "Сумерки"
Мачта базовой станции у сквера в Москве
Эксперт рассказал, почему 5G не может активировать коронавирус
Стоп-кадр видео на песню Isolation в исполнении Джеффа Бека и Джонни Деппа
В Сети опубликовали клип Джонни Деппа и Джеффа Бека на песню Isolation
Американские актеры Харрисон Форд, Кэрри Фишер и Марк Хэмилл в фильме Звёздные войны
Марк Хэмилл рассказал, будет ли он еще играть Люка Скайуокера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18В ЕР прокомментировала ролик ульяновского депутата с бензопилой
15:17В Петербурге развернули более 6,2 тысячи коек для пациентов с COVID-19
15:15В РПЦ призвали освободить задержанных в Черногории священнослужителей
15:14Более 110 человек вылетели в Россию на вывозном рейсе с Тенерифе
15:13Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
15:13Россия и Италия планируют лечить COVID-19 препаратами из плазмы крови
15:11Глава Минобрнауки Фальков переболел COVID-19
15:09Минобрнауки проработает обеспечение кадрами генетических исследований
15:09Мусульманские общины в РФ сами определят формат проведения Ураза-байрама
15:07Минобрнауки надеется провести ЕГЭ не позднее 1 сентября
15:05В России авиапассажиров будут рассаживать с дистанцией
15:04Беглов оценил целесообразность введения пропускного режима в Петербурге
15:02В Росавиации назвали условия для пассажиров при возобновлении полетов
15:00В "Векторе" рассказали, когда завершатся исследования вакцины от COVID-19
14:59Движение на Фрунзенской набережной не затруднено, заявили в ЦОДД
14:57Названо возможное место начала следующей пандемии
14:55В Златоусте очагом COVID-19 в больнице стало онкологическое отделение
14:55Северная Осетия не готова к ослаблению ограничений по COVID-19
14:55Голикова рассказала о создании первых вариантов вирусов, убивающих рак
14:54Создатели "Аватара 2" опубликовали новый кадр со съемок с Кейт Уинслет
Лента новостейМолния