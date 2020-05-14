София Коппола снимет сериал по мотивам романа "Обычай страны", пишут СМИ

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. СМИ узнали, что американский режиссер София Коппола снимет сериал для потокового сервиса Apple, основанный на романе 1913 года Эдит Уортон "Обычай страны", сообщает Variety.
Известно, что в многосерийном фильме расскажут историю Ундины Спрагг — простой девушки со Среднего Запада, которая пытается стать частью высшего общества Нью-Йорка.
"Она — моя любимая литературная антигероиня. Я рада впервые вывести ее на экран", — прокомментировала София Коппола.
О том, кто примет участие в проекте, и когда приступят к съемкам, пока неизвестно.
Это не первый проект обладательницы премии "Оскар" для платформы Apple. В этом году должен выйти художественный фильм "На грани" (On the rocks) с Рашидой Джонс и Биллом Мюрреем в главных ролях. Картина о молодой матери, которая воссоединяется со своим отцом-плейбоем, чтобы отправиться в загул в Нью-Йорке.