МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ужата скоро появятся в природных парках Ужата скоро появятся в природных парках Москвы , сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Специалисты ГПБУ "Мосприрода" комплекса городского хозяйства сняли на видео в природно-историческом парке "Царицыно" брачные игры ужей... В природных парках Москвы скоро появятся ужата", - говорится в сообщении.

Отмечается, что брачный период у ужей начинается в конце апреля и в мае, после весенней линьки. Одна самка может отложить от нескольких до ста яиц, из которых через пять недель вылупятся ужата. Обитают эти змеи в самых разных биотопах: в болотистых угодьях, на лесных опушках и в чащах, речных поймах, влажных лугах, горных массивах, в кустарниковых порослях и прибрежных зонах водоемов.

"В Красную книгу Москвы занесены пять видов пресмыкающихся, в том числе, обыкновенный уж и обыкновенная гадюка. Они встречаются в некоторых зеленых зонах Москвы. В нашем веке внутри МКАД обыкновенного ужа замечали на 16 природных территориях, в частности, в природно-исторических парках "Царицыно", "Измайлово", "Битцевский лес", "Москворецкий", "Серебряный Бор", - уточняется в материале.

Специалисты подчеркивают, что ужи безопасны для человека, в отличие от гадюк, у которых есть яд. Но советуют при походе в лес надеть высокую и плотную обувь, смотреть под ноги, особенно рано утром, а если увидели змею – не приближаться к ней.