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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2020-05-14T15:09
https://ria.ru/20200513/1571435462.html
Ужата скоро появятся в природных парках Москвы
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РИА Новости

Ужата скоро появятся в природных парках Москвы

15:05 13.05.2020 (обновлено: 15:09 14.05.2020)
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© Depositphotos / BogomazЗмея
Змея
© Depositphotos / Bogomaz
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ужата скоро появятся в природных парках Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Специалисты ГПБУ "Мосприрода" комплекса городского хозяйства сняли на видео в природно-историческом парке "Царицыно" брачные игры ужей... В природных парках Москвы скоро появятся ужата", - говорится в сообщении.
Отмечается, что брачный период у ужей начинается в конце апреля и в мае, после весенней линьки. Одна самка может отложить от нескольких до ста яиц, из которых через пять недель вылупятся ужата. Обитают эти змеи в самых разных биотопах: в болотистых угодьях, на лесных опушках и в чащах, речных поймах, влажных лугах, горных массивах, в кустарниковых порослях и прибрежных зонах водоемов.
"В Красную книгу Москвы занесены пять видов пресмыкающихся, в том числе, обыкновенный уж и обыкновенная гадюка. Они встречаются в некоторых зеленых зонах Москвы. В нашем веке внутри МКАД обыкновенного ужа замечали на 16 природных территориях, в частности, в природно-исторических парках "Царицыно", "Измайлово", "Битцевский лес", "Москворецкий", "Серебряный Бор", - уточняется в материале.
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Специалисты подчеркивают, что ужи безопасны для человека, в отличие от гадюк, у которых есть яд. Но советуют при походе в лес надеть высокую и плотную обувь, смотреть под ноги, особенно рано утром, а если увидели змею – не приближаться к ней.
"Если вы все же встретились с гадюкой, и она вас укусила – не паникуйте. Для человека укус обыкновенной гадюки считается потенциально опасным, однако крайне редко приводит к летальному исходу. Около 70% укушенных либо не испытывают каких-либо симптомов вообще, либо чувствуют жгучую боль непосредственно в области укуса... К осложнениям может привести неправильное самостоятельное лечение, поэтому как можно скорее обратитесь к врачу", - добавляют в пресс-службе.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
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