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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T00:02
https://ria.ru/20200513/1571406277.html
Песков рассказал, как заразился коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_74c9f98ec0309ca83002585445074449.jpg
РИА Новости

Песков рассказал, как заразился коронавирусом

23:59 13.05.2020 (обновлено: 00:02 14.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, как заразился коронавирусом.
По словам представителя Кремля, ранее у одного из его коллег обнаружили COVID-19, поэтому с начала мая Песков сидел дома. У него стала расти температура, сопровождавшаяся ломотой в теле. Изначально пресс-секретарь главы государства и его супруга Татьяна Навка, которая тоже заразилась, планировали пересидеть этот период дома. Однако состояние стало ухудшаться и они решили обратиться в больницу.
"Как минимум надо удостовериться, что нет угрозы для легких. Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя", — отметил он.
У самого Пескова, по его словам, диагностировали двухстороннюю пневмонию.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 21:24Распространение нового коронавируса
Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
"Вирус этот абсолютно кровожадный. Хотя, слава богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует", — добавил он.
Сейчас обязанности пресс-секретаря выполняют его заместитель и управление. Песков планирует вернуться на работу после выздоровления.

"Температуры уже нет"

Ранее Татьяна Навка также сообщила, что идет на поправку.
"Температуры уже нет, кашля тоже. Даже антибиотики не пришлось принимать. <...> У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей", — написала она накануне в инстаграме.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка
12 мая, 20:02
Появились подробности о состоянии заболевших COVID-19 Пескова и Навки
По словам спортсменки, одним из ее симптомов стала потеря обоняния. Кроме того, сразу после заболевания у нее поднялась высокая температура.

Последнее публичное появление

Последний раз Песков появлялся на публике в конце апреля, тогда он участвовал в совещании Владимира Путина с губернаторами, которое состоялось 30 апреля. В интервью "Коммерсанту" он подчеркнул, что не контактировал с президентом более месяца.
На том же мероприятии о своем заражении коронавирусом сообщил главе государства премьер-министр Михаил Мишустин. Сейчас его состояние оценивается как хорошее, врачи наблюдают положительную динамику. Исполняющим обязанности председателя правительства назначен Андрей Белоусов.
Кроме того, в российском кабинете министров коронавирусом также заразились министр культуры Ольга Любимова и глава Минстроя Владимир Якушев, который уже выписан из больницы.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Вчера, 15:09Распространение нового коронавируса
Мурашко рассказал о состоянии Мишустина
По последним данным, общее число зараженных в мире превысило 4,1 миллиона человек, из них более 285 тысяч скончались. В России зарегистрировали около 242 тысяч инфицированных, 2212 человек умерли, свыше 48 тысяч вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий ПесковПолитика
Популярные комментарии
Прекрасное фото заразившегося типа вирусом! Браво! Ему еще коньки одеть и на лед! А что, спорт вылечит его!
14 мая, 00:17
iloverostov
2331710572
Жаль что вирус не передается по интернету авторам вот таких вот сообщений. Ну чтоб на себе коньки примерили.
14 мая, 02:41
Вася Васин
1160008086
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