Песков рассказал, как заразился коронавирусом

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, как заразился коронавирусом.
По словам представителя Кремля, ранее у одного из его коллег обнаружили COVID-19, поэтому с начала мая Песков сидел дома. У него стала расти температура, сопровождавшаяся ломотой в теле. Изначально пресс-секретарь главы государства и его супруга Татьяна Навка, которая тоже заразилась, планировали пересидеть этот период дома. Однако состояние стало ухудшаться и они решили обратиться в больницу.
"Как минимум надо удостовериться, что нет угрозы для легких. Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя", — отметил он.
У самого Пескова, по его словам, диагностировали двухстороннюю пневмонию.
"Вирус этот абсолютно кровожадный. Хотя, слава богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует", — добавил он.
Сейчас обязанности пресс-секретаря выполняют его заместитель и управление. Песков планирует вернуться на работу после выздоровления.
"Температуры уже нет"
Ранее Татьяна Навка также сообщила, что идет на поправку.
"Температуры уже нет, кашля тоже. Даже антибиотики не пришлось принимать. <...> У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей", — написала она накануне в инстаграме.
По словам спортсменки, одним из ее симптомов стала потеря обоняния. Кроме того, сразу после заболевания у нее поднялась высокая температура.
Последнее публичное появление
Последний раз Песков появлялся на публике в конце апреля, тогда он участвовал в совещании Владимира Путина с губернаторами, которое состоялось 30 апреля. В интервью "Коммерсанту" он подчеркнул, что не контактировал с президентом более месяца.
На том же мероприятии о своем заражении коронавирусом сообщил главе государства премьер-министр Михаил Мишустин. Сейчас его состояние оценивается как хорошее, врачи наблюдают положительную динамику. Исполняющим обязанности председателя правительства назначен Андрей Белоусов.
Кроме того, в российском кабинете министров коронавирусом также заразились министр культуры Ольга Любимова и глава Минстроя Владимир Якушев, который уже выписан из больницы.
По последним данным, общее число зараженных в мире превысило 4,1 миллиона человек, из них более 285 тысяч скончались. В России зарегистрировали около 242 тысяч инфицированных, 2212 человек умерли, свыше 48 тысяч вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.