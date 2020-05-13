Песков рассказал, как заразился коронавирусом

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в "Коммерсант" рассказал, как заразился коронавирусом. Пресс-секретарь президента интервью газетерассказал, как заразился коронавирусом.

Татьяна Навка , которая тоже заразилась, планировали пересидеть этот период дома. Однако состояние стало ухудшаться и они решили обратиться в больницу. По словам представителя Кремля, ранее у одного из его коллег обнаружили COVID-19, поэтому с начала мая Песков сидел дома. У него стала расти температура, сопровождавшаяся ломотой в теле. Изначально пресс-секретарь главы государства и его супруга, которая тоже заразилась, планировали пересидеть этот период дома. Однако состояние стало ухудшаться и они решили обратиться в больницу.

"Как минимум надо удостовериться, что нет угрозы для легких. Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя", — отметил он.

У самого Пескова, по его словам, диагностировали двухстороннюю пневмонию.

"Вирус этот абсолютно кровожадный. Хотя, слава богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует", — добавил он.

Сейчас обязанности пресс-секретаря выполняют его заместитель и управление. Песков планирует вернуться на работу после выздоровления.

"Температуры уже нет"

Татьяна Навка также сообщила, что идет на поправку. Ранеетакже сообщила, что идет на поправку.

"Температуры уже нет, кашля тоже. Даже антибиотики не пришлось принимать. <...> У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей", — написала она накануне в инстаграме.

По словам спортсменки, одним из ее симптомов стала потеря обоняния. Кроме того, сразу после заболевания у нее поднялась высокая температура.

Последнее публичное появление

Последний раз Песков появлялся на публике в конце апреля, тогда он участвовал в совещании Владимира Путина с губернаторами, которое состоялось 30 апреля. В интервью "Коммерсанту" он подчеркнул, что не контактировал с президентом более месяца.

На том же мероприятии о своем заражении коронавирусом сообщил главе государства премьер-министр Михаил Мишустин . Сейчас его состояние оценивается как хорошее, врачи наблюдают положительную динамику. Исполняющим обязанности председателя правительства назначен Андрей Белоусов

По последним данным, общее число зараженных в мире превысило 4,1 миллиона человек, из них более 285 тысяч скончались. В России зарегистрировали около 242 тысяч инфицированных, 2212 человек умерли, свыше 48 тысяч вылечились.