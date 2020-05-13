В ХМАО загорелся двухэтажный жилой дом

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Двухэтажный жилой дом загорелся на площади порядка 500 квадратный метров в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа округа, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В поселке Солнечный происходит возгорание двухэтажного жилого дома на площади 480 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, спасателям удалось не допустить перехода огня на соседний жилой дом. К ликвидации последствий пожара привлечены 28 человек и 4 единицы техники.