В ХМАО загорелся двухэтажный жилой дом

"В поселке Солнечный происходит возгорание двухэтажного жилого дома на площади 480 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, спасателям удалось не допустить перехода огня на соседний жилой дом. К ликвидации последствий пожара привлечены 28 человек и 4 единицы техники.