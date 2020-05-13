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2020-05-13T23:53
https://ria.ru/20200513/1571406188.html
В ООН рассказали о пресечении миграции из Ливии
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РИА Новости

В ООН рассказали о пресечении миграции из Ливии

23:53 13.05.2020
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© AP Photo / Mohamed Ben KhalifaБойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa
ООН, 13 мая – РИА Новости. Более 3200 человек не дали покинуть Ливию морским путем в 2020 году, многие их них находятся в местах заключения, говорится в заявлении семи агентств ООН.
Авторами заявления выступили Всемирная организация здравоохранения, Всемирная продовольственная программа, Управление по координации гуманитарных вопросов, Управление верховного комиссара по правам человека, Международная организация по миграции, ЮНИСЕФ и Фонд в области народонаселения.
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В заявлении сказано, что вооруженный конфликт и пандемия коронавируса представляют значительную угрозу жизни в Ливии. "Здоровье и безопасность всего населения страны подвергаются риску", - отмечается в сообщении.
В ООН заявляют, что "около 400 000 ливийцев были перемещены с момента начала конфликта девять лет назад - примерно половина из них в течение прошлого года после начала наступления (Ливийской национальной армии) на Триполи".
В заявлении сказано, что несмотря на неоднократные призывы прекратить огонь, в том числе со стороны генерального секретаря ООН, военные действия продолжаются в тех же масштабах, затрудняя доставку важнейших гуманитарных грузов. По данным ООН, в марте 2020 года поступило 851 сообщение об ограничении для перемещения гуманитарных работников и предметов гуманитарного назначения в Ливии.
"Ситуация для многих мигрантов и беженцев особенно тревожна. С начала этого года более 3200 человек были перехвачены в море и возвращены в Ливию. Многие попадают в один из одиннадцати официальных центров заключения", - говорится в заявлении.
Другие, по данным ООН, доставляются в учреждения или неофициальные центры содержания под стражей, к которым гуманитарные сотрудники не имеют доступа.
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Кроме того, как утверждается в заявлении, с начала 2020 года в результате по меньшей мере 15 нападений были ранены медработники и повреждены медицинские учреждения. В сообщении сказано, что распространение коронавируса представляет дополнительную нагрузку для ослабленной ливийской системы здравоохранения.
Отмечается, что к 13 мая в Ливии зафиксировано 64 подтвержденных случая коронавируса, в том числе три летальных исхода в различных регионах.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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