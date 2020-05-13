В Черногории полиция применила слезоточивый газ на акциях протеста

БЕЛГРАД, 13 мая – РИА Новости. Полиция Полиция Черногории применила силу и слезоточивый газ против жителей городов Никшич и Плевля, которые вышли на протест из-за задержания епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и священников.

В ночь на среду прокуратура Черногории задержала на 72 часа владыку Иоанникия и семь священников за проведение собрания верующих на праздник Святого Василия Острожского в городе Никшич вопреки мерам против коронавируса . Вечером в среду большое число граждан вышли на улицы города Плевля на севере страны, где скандировали "Не отдадим святыни" и требовали освобождения духовенства.

"Полиция применила слезоточивый газ для разгона собравшихся, среди которых было много детей. Протестующие ответили камнями, несколько полицейских пострадали, после чего толпа разошлась", - передает портал издания Vijesti

Управление полиции Черногории заявило, что на его сотрудников напали протестующие в масках с камнями, бутылками и пиротехническими средствами. В городе идут задержания.

"Полиция употребила силу, слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты против участников протестного шествия в городе Никшич. Граждане бросали в полицейских камни и скандировали "фашисты". Задержаны несколько граждан, среди них журналист сербской газеты "Вечерне новости" и фотограф черногорского издания "Дан", - сообщило издание.

В нескольких городах страны в среду оппозиционные активисты получают повестки в полицию, проходят задержания. В социальных сетях появляются видео столкновений с полицией и полученных гражданами травм.

Днем граждане Черногории блокировали республиканские дорогу Беране-Андриевица-Плав на севере страны с 11.00 (12.00 мск) и требовали от властей освободить задержанных епископа и священников. Полиция силой с применением слезоточивого газа разбила блокаду трассы.

Синод СПЦ и совет епископов в Черногории в среду призвал власти страны освободить задержанных духовных лиц, а своих прихожан – сохранять спокойствие и молиться.

В среду президент Сербии Александр Вучич и глава Сербской церкви патриарх Ириней в совместном заявлении выразили обеспокоенность задержанием в Черногории епископа и священников СПЦ.