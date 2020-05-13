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2020-05-14T07:50
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В Черногории полиция применила слезоточивый газ на акциях протеста
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РИА Новости

В Черногории полиция применила слезоточивый газ на акциях протеста

23:45 13.05.2020 (обновлено: 07:50 14.05.2020)
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© AP Photo / Risto BozovicСотрудники полиции Черногории
Сотрудники полиции Черногории
© AP Photo / Risto Bozovic
Сотрудники полиции Черногории. Архивное фото
БЕЛГРАД, 13 мая – РИА Новости. Полиция Черногории применила силу и слезоточивый газ против жителей городов Никшич и Плевля, которые вышли на протест из-за задержания епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и священников.
В ночь на среду прокуратура Черногории задержала на 72 часа владыку Иоанникия и семь священников за проведение собрания верующих на праздник Святого Василия Острожского в городе Никшич вопреки мерам против коронавируса. Вечером в среду большое число граждан вышли на улицы города Плевля на севере страны, где скандировали "Не отдадим святыни" и требовали освобождения духовенства.
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"Полиция применила слезоточивый газ для разгона собравшихся, среди которых было много детей. Протестующие ответили камнями, несколько полицейских пострадали, после чего толпа разошлась", - передает портал издания Vijesti.
Управление полиции Черногории заявило, что на его сотрудников напали протестующие в масках с камнями, бутылками и пиротехническими средствами. В городе идут задержания.
"Полиция употребила силу, слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты против участников протестного шествия в городе Никшич. Граждане бросали в полицейских камни и скандировали "фашисты". Задержаны несколько граждан, среди них журналист сербской газеты "Вечерне новости" и фотограф черногорского издания "Дан", - сообщило издание.
В нескольких городах страны в среду оппозиционные активисты получают повестки в полицию, проходят задержания. В социальных сетях появляются видео столкновений с полицией и полученных гражданами травм.
Днем граждане Черногории блокировали республиканские дорогу Беране-Андриевица-Плав на севере страны с 11.00 (12.00 мск) и требовали от властей освободить задержанных епископа и священников. Полиция силой с применением слезоточивого газа разбила блокаду трассы.
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Синод СПЦ и совет епископов в Черногории в среду призвал власти страны освободить задержанных духовных лиц, а своих прихожан – сохранять спокойствие и молиться.
В среду президент Сербии Александр Вучич и глава Сербской церкви патриарх Ириней в совместном заявлении выразили обеспокоенность задержанием в Черногории епископа и священников СПЦ.
Патриарх Ириней указал, что "кульминация неприятельского отношения властей Черногории к СПЦ началась с принятием противоречивого закона о свободе вероисповедания и положении религиозных общин". Сербский лидер выразил полную поддержку главе СПЦ в решении имеющихся проблем мирным путем и диалогом.
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РелигияПатриарх Сербский ИринейСербская православная церковьАлександр ВучичНовости - Религия и мировоззрениеЧерногорияСербияВ мире
Популярные комментарии
Наших либералов ввиду отсутствия возмущения такое устраивает, поэтому предлагаю применять слезоточивый газ и у нас на несанкционированных митингах.
13 мая, 23:48
Андрей Романов
2511016
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