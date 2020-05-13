Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T23:36
https://ria.ru/20200513/1571405858.html
В Приднестровье выявили 21 случай коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260836_19:0:981:541_1036x0_80_0_0_f0532cd55ddc3988aeef88d00a173b5d.jpg
РИА Новости

В Приднестровье выявили 21 случай коронавируса

23:36 13.05.2020
202
© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
ТИРАСПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Пятидесятидвухлетний пациент инфекционного госпиталя скончался в среду в ПМР, общее число жертв коронавируса составило 28, сообщил в среду оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения COVID-19.
"У пациента был диагностирован COVID-19, как осложнение – двусторонняя пневмония. Помимо этого, мужчина был инвалидом 2-й группы, страдал сахарным диабетом и онкологическим заболеванием лёгкого", говорится в сообщении.
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Вчера, 18:06Распространение нового коронавируса
Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
Кроме того, по итогам работы лабораторий Тирасполя и Кишинева 21 биоматериал дал положительный результат. За это же время 21 пациент госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны, Дубоссарского карантинного центра и Бендерского карантинного госпиталя признаны излечившимися.
По данным оперштаба непризнанной республики, всего коронавирус лабораторно подтвержден у 710 приднестровцев, 28 человек скончались, 295 пациентов выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
000300
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Приднестровская Молдавская РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Дмитрий Кулеба
В МИД Украины заявили, что заранее знали о переговорах Козака в Берлине
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
В ООН рассказали о пресечении миграции из Ливии
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Приднестровье число заразившихся коронавирусом достигло 639
Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД с медицинским оборудованием, предназначенным для отправки в Италию
Из Италии вернулся десятый самолет с российскими военными
Медик карантинного центра в Коммунарке
В Пензенской области оценили возможность смягчения ограничений
Вид на Дом Правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве
Кабмин обсудит выделение 7,6 миллиарда рублей соцработникам при пандемии
Самолеты в аэропорту Шереметьево
Кабмин выделил 23,4 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 5406
Пожар в ХМАО
В ХМАО загорелся двухэтажный жилой дом
Александр Цыбульский
В Архангельской области назвали сроки референдума по объединению с НАО
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" определил представителей для суда по делу об активах в Крыму
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
В Пензенской области свыше 50 пациентов вылечились от коронавируса
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФМБА РФ
На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Появившуюся в небе над Новосибирской областью надпись А где все? оставил пилот Олег Кобзев
Раскрыта личность пилота, оставившего над Россией "послание"
Медик карантинного центра в Коммунарке
В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18В ЕР прокомментировала ролик ульяновского депутата с бензопилой
15:17В Петербурге развернули более 6,2 тысячи коек для пациентов с COVID-19
15:15В РПЦ призвали освободить задержанных в Черногории священнослужителей
15:14Более 110 человек вылетели в Россию на вывозном рейсе с Тенерифе
15:13Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
15:13Россия и Италия планируют лечить COVID-19 препаратами из плазмы крови
15:11Глава Минобрнауки Фальков переболел COVID-19
15:09Минобрнауки проработает обеспечение кадрами генетических исследований
15:09Мусульманские общины в РФ сами определят формат проведения Ураза-байрама
15:07Минобрнауки надеется провести ЕГЭ не позднее 1 сентября
15:05В России авиапассажиров будут рассаживать с дистанцией
15:04Беглов оценил целесообразность введения пропускного режима в Петербурге
15:02В Росавиации назвали условия для пассажиров при возобновлении полетов
15:00В "Векторе" рассказали, когда завершатся исследования вакцины от COVID-19
14:59Движение на Фрунзенской набережной не затруднено, заявили в ЦОДД
14:57Названо возможное место начала следующей пандемии
14:55В Златоусте очагом COVID-19 в больнице стало онкологическое отделение
14:55Северная Осетия не готова к ослаблению ограничений по COVID-19
14:55Голикова рассказала о создании первых вариантов вирусов, убивающих рак
14:54Создатели "Аватара 2" опубликовали новый кадр со съемок с Кейт Уинслет
Лента новостейМолния