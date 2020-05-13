В Приднестровье выявили 21 случай коронавируса

ТИРАСПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Пятидесятидвухлетний пациент инфекционного госпиталя скончался в среду в ПМР, общее число жертв коронавируса составило 28, сообщил в среду оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения COVID-19.
"У пациента был диагностирован COVID-19, как осложнение – двусторонняя пневмония. Помимо этого, мужчина был инвалидом 2-й группы, страдал сахарным диабетом и онкологическим заболеванием лёгкого", говорится в сообщении.
По данным оперштаба непризнанной республики, всего коронавирус лабораторно подтвержден у 710 приднестровцев, 28 человек скончались, 295 пациентов выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.