Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T23:46
https://ria.ru/20200513/1571405764.html
Раскрыта личность пилота, оставившего над Россией "послание"
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571405714_0:0:819:460_1036x0_80_0_0_e1808285d9cb1d3347ed50d109fd0330.jpg
РИА Новости

Раскрыта личность пилота, оставившего над Россией "послание"

23:29 13.05.2020 (обновлено: 23:46 13.05.2020)
26371
Появившуюся в небе над Новосибирской областью надпись "А где все?" оставил пилот Олег Кобзев
Появившуюся в небе над Новосибирской областью надпись А где все? оставил пилот Олег Кобзев
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Появившуюся в небе над Новосибирской областью надпись "А где все?" оставил пилот Олег Кобзев. Об этом он сам рассказал в интервью "Комсомольской правде".
Накануне СМИ обратили внимание на оставленный легкомоторным самолетом необычный след, маршрут зафиксировал портал FlightRadar.
Пилоты в кабине самолета
19 апреля, 17:29Туризм
Пилот назвал три самых приятных момента полета
Летчик признался, что старался вывести аккуратные буквы.
"Очень непривычно было. Делал такое первый раз. Никаких трюков выполнять не приходилось, только крены, развороты и ничего больше. Главное — не отклоняться было от траектории", — сказал он.
По словам Кобзева, на такую акцию во время пандемии коронавируса его сподвиг экс-басист группы "Звери" Константин Лабецкий. Ранее аналогичное "послание" оставил австрийский пилот, который написал в воздухе: "Оставайтесь дома".
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,1 миллиона человек, из них более 285 тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самолет авиакомпании Победа
17 апреля, 03:30Распространение нового коронавируса
"Победа" рассказала, чем на самоизоляции занимаются пилоты
261134851530
Обсудить 7
Распространение нового коронавирусаРоссияНовосибирская областьОбщество
Популярные комментарии
Главное, сам пилот летает, не сидит дома, а другим говорит сидеть дома. Это не смешно?
13 мая, 23:35
АПАлександр Перов
6510023
Рекомендуем
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Врач и пациенты в больнице
В России за сутки коронавирус выявили у 9974 человек
Школьница во время дистанционного обучения дома
Минпросвещения перенесло ЕГЭ
Коронавирус
Почему не все люди болеют COVID-19? Поиск причин привел к ДНК
Сотрудник НИИ в лаборатории
Академик рассказал о "военном" сценарии вакцинации от коронавируса
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Вход в здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке, США
NYT настаивает на достоверности материала о коронавирусе в России
Наталья Поклонская
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
Монумент Независимости Украины в Киеве
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ
Врачи
Врач рассказал о поразительной скорости ухудшения состояния при COVID-19
Курьер службы доставки на улице Новый Арбат в Москве
Роспотребнадзор приостановил работу 13 объектов в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18В ЕР прокомментировала ролик ульяновского депутата с бензопилой
15:17В Петербурге развернули более 6,2 тысячи коек для пациентов с COVID-19
15:15В РПЦ призвали освободить задержанных в Черногории священнослужителей
15:14Более 110 человек вылетели в Россию на вывозном рейсе с Тенерифе
15:13Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
15:13Россия и Италия планируют лечить COVID-19 препаратами из плазмы крови
15:11Глава Минобрнауки Фальков переболел COVID-19
15:09Минобрнауки проработает обеспечение кадрами генетических исследований
15:09Мусульманские общины в РФ сами определят формат проведения Ураза-байрама
15:07Минобрнауки надеется провести ЕГЭ не позднее 1 сентября
15:05В России авиапассажиров будут рассаживать с дистанцией
15:04Беглов оценил целесообразность введения пропускного режима в Петербурге
15:02В Росавиации назвали условия для пассажиров при возобновлении полетов
15:00В "Векторе" рассказали, когда завершатся исследования вакцины от COVID-19
14:59Движение на Фрунзенской набережной не затруднено, заявили в ЦОДД
14:57Названо возможное место начала следующей пандемии
14:55В Златоусте очагом COVID-19 в больнице стало онкологическое отделение
14:55Северная Осетия не готова к ослаблению ограничений по COVID-19
14:55Голикова рассказала о создании первых вариантов вирусов, убивающих рак
14:54Создатели "Аватара 2" опубликовали новый кадр со съемок с Кейт Уинслет
Лента новостейМолния