Раскрыта личность пилота, оставившего над Россией "послание"

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Появившуюся в небе над Новосибирской областью надпись "А где все?" оставил пилот Олег Кобзев. Об этом он сам рассказал в интервью "Комсомольской правде".
Накануне СМИ обратили внимание на оставленный легкомоторным самолетом необычный след, маршрут зафиксировал портал FlightRadar.
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Летчик признался, что старался вывести аккуратные буквы.
"Очень непривычно было. Делал такое первый раз. Никаких трюков выполнять не приходилось, только крены, развороты и ничего больше. Главное — не отклоняться было от траектории", — сказал он.
По словам Кобзева, на такую акцию во время пандемии коронавируса его сподвиг экс-басист группы "Звери" Константин Лабецкий. Ранее аналогичное "послание" оставил австрийский пилот, который написал в воздухе: "Оставайтесь дома".
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,1 миллиона человек, из них более 285 тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.