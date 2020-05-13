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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T23:50
https://ria.ru/20200513/1571405647.html
На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571151056_0:0:3031:1704_1036x0_80_0_0_28c38d8806d0de7524ca4f5d1a75cbb8.jpg
РИА Новости

На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

23:23 13.05.2020 (обновлено: 23:50 13.05.2020)
68450
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФМБА РФ
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФМБА РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ПЯТИГОРСК, 13 мая — РИА Новости. Пожилая женщина, успешно прошедшая лечение от коронавируса, покончила с собой в больнице на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Сегодня, 13 мая, на Ставрополье произошел трагический случай, от которого просто сжимается сердце. Пожилая женщина с коронавирусом проходила лечение в одной из больниц нашего края. Врачи сделали для нее все, она выздоровела и уже готовилась к выписке. Но, по информации от руководства медучреждения, из-за семейных неурядиц женщина покончила с собой. Это произошло сегодня на территории больницы", — написал Владимиров в Instagram.
По его словам, все обстоятельства этого инцидента сейчас выясняются, ведется следствие, в лечебном учреждении также будет проведена служебная проверка.
"Держу эту ситуацию на личном контроле. И хочу призвать всех быть внимательнее и добрее к тем, кто сейчас рядом. Сегодня нам всем очень непросто. У многих нервы на пределе. И в эти дни как никогда нужно проявлять внимание и сострадание. Поддерживать тех, кому особенно трудно", — призвал Владимиров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ВладимировСтавропольский крайОбщество
Популярные комментарии
видимо стала изгоем в семье
13 мая, 23:28
Министр Правды
17002122
Готовилась к выписке и покончила с собой? А откуда руководству медучреждения известно о семейных неурядицах обычной пожилой женщины? А почему не пишут как она покончила с собой, хотя даже известна причина трагедии?
14 мая, 05:36
Vasily Khazbulatov
700007
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