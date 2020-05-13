На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

ПЯТИГОРСК, 13 мая — РИА Новости. Пожилая женщина, успешно прошедшая лечение от коронавируса, покончила с собой в больнице на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Сегодня, 13 мая, на Ставрополье произошел трагический случай, от которого просто сжимается сердце. Пожилая женщина с коронавирусом проходила лечение в одной из больниц нашего края. Врачи сделали для нее все, она выздоровела и уже готовилась к выписке. Но, по информации от руководства медучреждения, из-за семейных неурядиц женщина покончила с собой. Это произошло сегодня на территории больницы", — написал Владимиров в Instagram.
По его словам, все обстоятельства этого инцидента сейчас выясняются, ведется следствие, в лечебном учреждении также будет проведена служебная проверка.
"Держу эту ситуацию на личном контроле. И хочу призвать всех быть внимательнее и добрее к тем, кто сейчас рядом. Сегодня нам всем очень непросто. У многих нервы на пределе. И в эти дни как никогда нужно проявлять внимание и сострадание. Поддерживать тех, кому особенно трудно", — призвал Владимиров.
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