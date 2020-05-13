На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

"Держу эту ситуацию на личном контроле. И хочу призвать всех быть внимательнее и добрее к тем, кто сейчас рядом. Сегодня нам всем очень непросто. У многих нервы на пределе. И в эти дни как никогда нужно проявлять внимание и сострадание. Поддерживать тех, кому особенно трудно", — призвал Владимиров.