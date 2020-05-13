Саратовский вице-губернатор потребовал устранить очереди за выплатами

"Вчерашний день, когда были очереди везде. Мы это видели и слышали. Такое количество обращений свидетельствует о том, что есть недоработки. При том, что упрощена процедура получения, и нет необходимости собирать справки, все равно такая ситуация есть... Первые два дня показали те пробелы, которые есть на сегодняшний день. Поэтому давайте, поправляйте", - сказал Стрелюхин в среду на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.