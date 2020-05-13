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2020-05-13T23:10
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Саратовский вице-губернатор потребовал устранить очереди за выплатами
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РИА Новости

Саратовский вице-губернатор потребовал устранить очереди за выплатами

23:10 13.05.2020
15197
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет с детьми в парке
Женщина гуляет с детьми в парке
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Необходимо решить проблему с очередями к управлениям Пенсионного фонда России в Саратовской области для подачи заявлений на единоразовые выплаты на детей от 3 до 16 лет, заявил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
В понедельник президент РФ Владимир Путин на фоне коронавируса заявил, что с 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье с 3 до 15 лет включительно. Минкомсвязь во вторник запустила соответствующий сервис на отдельной странице сайта госуслуг - posobie16.gosuslugi.ru. В среду президент РФ заявил, что портал госуслуг не справился с объемом обращений для оформления заявлений на пособия. Местные СМИ писали, что в Саратове и Балаково у управлений Пенсионного фонда России во вторник и среду скапливались плотные очереди из желающих подать заявление на выплату.
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"Вчерашний день, когда были очереди везде. Мы это видели и слышали. Такое количество обращений свидетельствует о том, что есть недоработки. При том, что упрощена процедура получения, и нет необходимости собирать справки, все равно такая ситуация есть... Первые два дня показали те пробелы, которые есть на сегодняшний день. Поэтому давайте, поправляйте", - сказал Стрелюхин в среду на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Управляющая отделением ПФР по области Оксана Егорова на заседании сообщила, что клиентские службы фонда в регионе по итогам вторника приняли 661 заявление на оформление выплаты в 10 тысяч рублей, а по итогам среды - еще 1553. По ее словам, количество обращений по данному вопросу значительно, в том числе есть необходимость устных консультаций.
"Граждан ориентируем для соблюдения мер безопасности на прием по предварительной записи, записаться можно на сайте Пенсионного фонда России и по телефонам горячих линий. Предварительно, на 14 мая к нам на прием записались 1458 человек. Тем не менее есть тенденция, что граждане обращаются за выплатами в соответствии с указом президента без предварительной записи, поэтому принимаем организационные меры, и такой прием осуществляем второй день", - сказала она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Вчера, 14:20
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с числом заявок
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пенсионный фонд РФВладимир ПутинСаратовская областьСаратовОбщество
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