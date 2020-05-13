МИД рассказал, от чего зависят дальнейшие шаги в ситуации с FT и NYT

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Дальнейшие шаги в отношении FT и NYT будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержение, сообщила журналистам официальной представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комиссия Госдумы ранее попросила МИД России принять меры к New York Times и Financial Times после статей о COVID-19 вплоть до лишения аккредитации в РФ. Позже Захарова сообщила, что в редакции Financial Times и New York Times подготовлены письма с требованием опровержения опубликованной дезинформации о коронавирусе в РФ. Их должны вручить главным редакторам через посольства в США и Британии.
"Дальнейшие шаги в отношении Financial Times и New York Times будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержение", - сказала она.
Ранее газета Financial Times сообщила, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальной статистики. По официальным данным, в апреле в Москве и Петербурге от COVID-19 умерли 629 человек. Однако, как утверждает издание со ссылкой на собственный анализ, в обоих городах за этот месяц умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет: 1841 человек в Москве и 232 - в Санкт-Петербурге, всего 2073 человека. NYT разместила схожую статью. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия никогда не манипулировала официальной статистикой. По словам представителя ВОЗ, сознательного занижения смертности из-за COVID-19 в России нет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.