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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T23:11
https://ria.ru/20200513/1571405394.html
МИД рассказал, от чего зависят дальнейшие шаги в ситуации с FT и NYT
https://cdn21.img.ria.ru/images/155218/96/1552189635_0:1522:2048:2674_1036x0_80_0_0_76da0b92724646b48275e5b10c6a0fc2.jpg
РИА Новости

МИД рассказал, от чего зависят дальнейшие шаги в ситуации с FT и NYT

23:02 13.05.2020 (обновлено: 23:11 13.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Дальнейшие шаги в отношении FT и NYT будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержение, сообщила журналистам официальной представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комиссия Госдумы ранее попросила МИД России принять меры к New York Times и Financial Times после статей о COVID-19 вплоть до лишения аккредитации в РФ. Позже Захарова сообщила, что в редакции Financial Times и New York Times подготовлены письма с требованием опровержения опубликованной дезинформации о коронавирусе в РФ. Их должны вручить главным редакторам через посольства в США и Британии.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
12 мая, 15:25Распространение нового коронавируса
Онищенко назвал статью FT о смертности от коронавируса в России хайпом
"Дальнейшие шаги в отношении Financial Times и New York Times будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержение", - сказала она.
Ранее газета Financial Times сообщила, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальной статистики. По официальным данным, в апреле в Москве и Петербурге от COVID-19 умерли 629 человек. Однако, как утверждает издание со ссылкой на собственный анализ, в обоих городах за этот месяц умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет: 1841 человек в Москве и 232 - в Санкт-Петербурге, всего 2073 человека. NYT разместила схожую статью. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия никогда не манипулировала официальной статистикой. По словам представителя ВОЗ, сознательного занижения смертности из-за COVID-19 в России нет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Financial TimesThe New York TimesВ мире
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