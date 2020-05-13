МИД рассказал, от чего зависят дальнейшие шаги в ситуации с FT и NYT

Онищенко назвал статью FT о смертности от коронавируса в России хайпом

Онищенко назвал статью FT о смертности от коронавируса в России хайпом

"Дальнейшие шаги в отношении Financial Times и New York Times будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержение", - сказала она.