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2020-05-14T09:19
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Европарламент одобрил облегчение визового режима с Белоруссией
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РИА Новости

Европарламент одобрил облегчение визового режима с Белоруссией

22:39 13.05.2020 (обновлено: 09:19 14.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Депутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 13 мая — РИА Новости. Европарламент одобрил в среду на пленарной сессии в Брюсселе соглашения с Белоруссией по облегчению визового режима и реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, свидетельствуют результаты электронного голосования на сайте парламента.
В апреле эти соглашения были одобрены комитетом Европарламента по гражданским свободам.
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Соглашение Белоруссии и ЕС об облегчении выдачи виз предполагает взаимное снижение их стоимости с 60 до 35 евро, при этом срок пребывания вырастет в два раза — до 180 дней в году. Ожидается также, что после вступления документа в силу страны Евросоюза будут выдавать белорусам больше долгосрочных виз.
Со вступлением в силу соглашения о реадмиссии стороны должны будут осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга.
Ранее Минск и Брюссель подписали пакетом соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Консультации по проектам проводились с 2014 года.
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