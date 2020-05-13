Европарламент одобрил облегчение визового режима с Белоруссией

В апреле эти соглашения были одобрены комитетом Европарламента по гражданским свободам.

Со вступлением в силу соглашения о реадмиссии стороны должны будут осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга.