Европарламент одобрил облегчение визового режима с Белоруссией

БРЮССЕЛЬ, 13 мая — РИА Новости. Европарламент одобрил в среду на пленарной сессии в Брюсселе соглашения с Белоруссией по облегчению визового режима и реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, свидетельствуют результаты электронного голосования на сайте парламента.
В апреле эти соглашения были одобрены комитетом Европарламента по гражданским свободам.
Соглашение Белоруссии и ЕС об облегчении выдачи виз предполагает взаимное снижение их стоимости с 60 до 35 евро, при этом срок пребывания вырастет в два раза — до 180 дней в году. Ожидается также, что после вступления документа в силу страны Евросоюза будут выдавать белорусам больше долгосрочных виз.
Со вступлением в силу соглашения о реадмиссии стороны должны будут осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга.
Ранее Минск и Брюссель подписали пакетом соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Консультации по проектам проводились с 2014 года.