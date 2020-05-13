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Девушка рассказала, как похудела на четыре размера за полгода
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РИА Новости

Девушка рассказала, как похудела на четыре размера за полгода

22:33 13.05.2020 (обновлено: 23:43 13.05.2020)
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© Depositphotos / motortionДевушка с бургером на велотренажере
Девушка с бургером на велотренажере
© Depositphotos / motortion
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Для избавления от лишних килограммов необязательно ежедневно заниматься спортом, рассказала порталу Today похудевшая на четыре размера жительница Сан-Франциско Эшли Браун.
По словам девушки, убеждение в необходимости каждый день по часу бегать на беговой дорожке мешало ей сбросить вес, потому что у нее не было времени на походы в спортзал.
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"Я не хотела туда идти, казалось, все на меня смотрят", — вспомнила она.
Однако перед свадьбой Браун решила поработать над фигурой и приступила к онлайн-тренировкам с персональным тренером. Она занималась по полчаса трижды в неделю.
Через шесть месяцев девушка стала покупать джинсы на четыре размера меньше. Желающим похудеть она посоветовала фокусироваться на объемах, а не стрелках весов, следить за питанием и выбирать интересные для себя упражнения.
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