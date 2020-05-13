Девушка рассказала, как похудела на четыре размера за полгода

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Для избавления от лишних килограммов необязательно ежедневно заниматься спортом, рассказала порталу Today похудевшая на четыре размера жительница Сан-Франциско Эшли Браун.
По словам девушки, убеждение в необходимости каждый день по часу бегать на беговой дорожке мешало ей сбросить вес, потому что у нее не было времени на походы в спортзал.
"Я не хотела туда идти, казалось, все на меня смотрят", — вспомнила она.
Однако перед свадьбой Браун решила поработать над фигурой и приступила к онлайн-тренировкам с персональным тренером. Она занималась по полчаса трижды в неделю.
Через шесть месяцев девушка стала покупать джинсы на четыре размера меньше. Желающим похудеть она посоветовала фокусироваться на объемах, а не стрелках весов, следить за питанием и выбирать интересные для себя упражнения.