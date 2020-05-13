Девушка рассказала, как похудела на четыре размера за полгода

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Для избавления от лишних килограммов необязательно ежедневно заниматься спортом, рассказала порталу Для избавления от лишних килограммов необязательно ежедневно заниматься спортом, рассказала порталу Today похудевшая на четыре размера жительница Сан-Франциско Эшли Браун.

По словам девушки, убеждение в необходимости каждый день по часу бегать на беговой дорожке мешало ей сбросить вес, потому что у нее не было времени на походы в спортзал.

"Я не хотела туда идти, казалось, все на меня смотрят", — вспомнила она.

Однако перед свадьбой Браун решила поработать над фигурой и приступила к онлайн-тренировкам с персональным тренером. Она занималась по полчаса трижды в неделю.