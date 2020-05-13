В ГД предложили убрать из УК статью об оскорблении представителя власти

"Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации следующие изменения: статью 319 из Уголовного кодекса РФ исключить", - говорился в документе.
В пояснительной записке авторы отмечают, что данная статья "не предусматривает никакого наказания виде лишения свободы, все перечисленные в статье наказания – штраф, обязательные или исправительные работы – свойственны административным наказаниям", и мер, предусмотренных в КоАП за данные нарушения достаточно.
"Не видим целесообразности увеличивать число уголовно судимых граждан в тот момент, когда государство все последние годы стоит на пути декриминализации ряда статей УК", – говорится в пояснительной записке к документу.
По мнению авторов, в этой связи следует уравнять правовое положение публичной власти и граждан РФ "в целях восстановления социальной справедливости".
Согласно 319 статье УК РФ, публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
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