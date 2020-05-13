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2020-05-13T22:31
https://ria.ru/20200513/1571404968.html
В ГД предложили убрать из УК статью об оскорблении представителя власти
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РИА Новости

В ГД предложили убрать из УК статью об оскорблении представителя власти

22:31 13.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается из Уголовного кодекса РФ исключить статью 319 "Оскорбление представителя власти", документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.
"Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации следующие изменения: статью 319 из Уголовного кодекса РФ исключить", - говорился в документе.
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В пояснительной записке авторы отмечают, что данная статья "не предусматривает никакого наказания виде лишения свободы, все перечисленные в статье наказания – штраф, обязательные или исправительные работы – свойственны административным наказаниям", и мер, предусмотренных в КоАП за данные нарушения достаточно.
"Не видим целесообразности увеличивать число уголовно судимых граждан в тот момент, когда государство все последние годы стоит на пути декриминализации ряда статей УК", – говорится в пояснительной записке к документу.
По мнению авторов, в этой связи следует уравнять правовое положение публичной власти и граждан РФ "в целях восстановления социальной справедливости".
Согласно 319 статье УК РФ, публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
Статуя Фемиды
15 января 2019, 14:25
Оскорбил власть — посиди в тюрьме. Как наказывают в мире за неуважение
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РоссияЛДПРГосдума РФПолитика
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