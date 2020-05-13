В ГД предложили убрать из УК статью об оскорблении представителя власти

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Депутаты Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается из Уголовного кодекса РФ исключить статью 319 "Оскорбление представителя власти", документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

"Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации следующие изменения: статью 319 из Уголовного кодекса РФ исключить", - говорился в документе.

В пояснительной записке авторы отмечают, что данная статья "не предусматривает никакого наказания виде лишения свободы, все перечисленные в статье наказания – штраф, обязательные или исправительные работы – свойственны административным наказаниям", и мер, предусмотренных в КоАП за данные нарушения достаточно.

"Не видим целесообразности увеличивать число уголовно судимых граждан в тот момент, когда государство все последние годы стоит на пути декриминализации ряда статей УК", – говорится в пояснительной записке к документу.

По мнению авторов, в этой связи следует уравнять правовое положение публичной власти и граждан РФ "в целях восстановления социальной справедливости".