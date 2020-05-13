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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T23:27
https://ria.ru/20200513/1571404908.html
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568239166_0:38:2898:1668_1036x0_80_0_0_e048a3fd2938645e6d60aa68e3e12b82.jpg
РИА Новости

МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT

22:27 13.05.2020 (обновлено: 23:27 13.05.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
Ранее комиссия Госдумы попросила внешнеполитическое ведомство принять меры против американского и британского СМИ после статей о смертности от COVID-19.
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Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, подобные "репрессивные" меры не свойственны Москве.
"Это не наш метод: лишение аккредитации, высылки журналистов или какие-либо другие репрессивные меры. Мы всегда отвечаем в первую очередь словом. Словом, подкрепленным делом, конкретными шагами", — сказала дипломат в эфире передачи "Соловьев LIVE".
Представитель МИД добавила, что дальнейшие действия в отношении двух этих СМИ будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержение своих статей.

Опровержение дезинформации

Ранее Financial Times опубликовала статью, в которой говорилось, что смертность в России от коронавируса якобы на 70 процентов выше официальной статистики.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
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Онищенко назвал статью FT о смертности от коронавируса в России хайпом
По последним данным, в апреле в Москве и Санкт-Петербурге от COVID-19 скончались 692 человека, однако издание утверждает, что в обоих городах за этот месяц умерли на 72 процента больше людей, чем в среднем за последние пять лет. Схожая статья также появилась в NYT.
Как отметила ранее вице-премьер Татьяна Голикова, Россия никогда не манипулировала официальной статистикой. Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович также заявила, что в стране нет никакого сознательного занижения смертности от коронавируса.
Кроме того, МИД подготовил письма с требованием выпустить опровержение. Захарова рассказала, что документы вручат главным редакторам двух этих СМИ через российские посольства в США и Британии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МедиавойныМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Financial TimesThe New York TimesВ мире
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13 мая, 22:37
IKIvan K
853001550
МИД у нас топовый
13 мая, 23:01
f s
352705012
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