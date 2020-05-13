МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
Ранее комиссия Госдумы попросила внешнеполитическое ведомство принять меры против американского и британского СМИ после статей о смертности от COVID-19.
Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, подобные "репрессивные" меры не свойственны Москве.
"Это не наш метод: лишение аккредитации, высылки журналистов или какие-либо другие репрессивные меры. Мы всегда отвечаем в первую очередь словом. Словом, подкрепленным делом, конкретными шагами", — сказала дипломат в эфире передачи "Соловьев LIVE".
Представитель МИД добавила, что дальнейшие действия в отношении двух этих СМИ будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержение своих статей.
Опровержение дезинформации
Ранее Financial Times опубликовала статью, в которой говорилось, что смертность в России от коронавируса якобы на 70 процентов выше официальной статистики.
По последним данным, в апреле в Москве и Санкт-Петербурге от COVID-19 скончались 692 человека, однако издание утверждает, что в обоих городах за этот месяц умерли на 72 процента больше людей, чем в среднем за последние пять лет. Схожая статья также появилась в NYT.
Как отметила ранее вице-премьер Татьяна Голикова, Россия никогда не манипулировала официальной статистикой. Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович также заявила, что в стране нет никакого сознательного занижения смертности от коронавируса.
Кроме того, МИД подготовил письма с требованием выпустить опровержение. Захарова рассказала, что документы вручат главным редакторам двух этих СМИ через российские посольства в США и Британии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.