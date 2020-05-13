Источник: в туриндустрии Турции назвали демарш украинского посла странным

АНКАРА, 13 мая - РИА Новости. Демарш посла Демарш посла Украины Турции Андрея Сибиги, который пригрозил Аланье бойкотом со стороны украинских туристов за исполнение в городе песни "Катюша" в День Победы, вызвал удивление в туристическом секторе Турции, заявил РИА Новости источник в секторе, знакомый с ситуацией.

Ранее Сибига назвал провокационной акцией исполнение песни "Катюша" в Аланье во время передвижного концерта 9 мая, пригрозив бойкотом города со стороны украинских туристов. Пользователи Twitter оставили под постом посла в основном неодобрительные комментарии, обвинив дипломата в неонацизме и напомнив ему, что День Победы отмечается и на Украине.

"Не хочу здесь высказывать первую мысль, которая здесь приходит в голову, чтобы никого не обижать, но претензия к "Катюше" кажется странной. Не совсем правильно выяснять отношения и политические разногласия между Россией и Украиной в другой стране, которой в данном случае является Турция", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Турция заинтересована в иностранных туристах и с уважением относится ко всем гостям из разных стран. "Поэтому никто в нашем секторе не будет открыто комментировать политические разногласия между представителями третьих стран, даже если они произошли на нашей территории. И уж тем более никто не будет вставать на позицию любой из сторон", - отметил представитель турецкой туротрасли.

Он отметил, что после твита посла Украины туристическое сообщество Турции активно обсуждало создавшуюся ситуацию. "Я лично обсуждал этот вопрос с коллегами из разных компаний и туристических сообществ, и мнение у нас примерно одинаковое: "Катюша" - это песня военных лет, в которой нет ни единого оскорбительного слова в адрес Украины. Более того, мы знаем, что с фашистской Германией вместе с русскими воевали также и украинцы, и представители других национальностей СССР . Так что это их общая песня, и странно выискивать в ней какой-то другой контекст", - сказал собеседник агентства.

По его словам, акция с исполнением советских военных песен прошла в рамках празднования 75-летия окончания Великой Отечественной войны, поэтому местные власти в Аланье, где проживает очень много русских, пошли навстречу организаторам этой акции, ничего плохого в ней не увидев, и меньше всего желая причинить неудовольствие Украине.

"Мне кажется, что эта проблема из-за "Катюши", создавшаяся в информационном пространстве после твита украинского дипломата, больше надуманная и не должна привести к ущербу в отношениях как между Турцией и Украиной, так и между Турцией и Россией. Давайте лучше готовиться к турсезону и бороться с последствиями пандемии. Мы ждем прибытия и российских, и украинских туристов", - добавил представитель турецкого турсектора.