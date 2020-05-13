Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов

"Впереди суббота-воскресенье, люди поедут на дачу, погода будет хорошая, поэтому нельзя допускать такой проблематики", - подчеркнул он.

Всего в области лабораторно подтверждены 1317 случаев заражения коронавирусом, в том числе 85 за последние сутки. Скончались 18 пациентов с COVID-19, выздоровели 277 человек.