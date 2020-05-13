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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T21:52
https://ria.ru/20200513/1571404161.html
Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
https://cdn25.img.ria.ru/images/152843/65/1528436573_0:101:1500:945_1036x0_80_0_0_83ad7065c8c0117abed1478a342ac74b.jpg
РИА Новости

Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов

21:52 13.05.2020
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© РИА Новости / Андрей ВасильевВид на Саратов. Архивное фото
Вид на Саратов. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Васильев
САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Жители Саратовской области жалуются на работу автобусов, которые в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции ездят переполненными, "как бочки селедкой", минтрансу региона в течение суток нужно исправить ситуацию, заявил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
"У нас работает горячая линия, очень много вопросов по работе транспорта. Это касается и Саратова. Это - не все, конечно - маршруты 222, 240, 236, 243, как бочки селедкой набитые. Иван Александрович (замглавы минтранса области Козаченко), сутки вам на исправление ситуации. Смотрите все маршруты", - сказал Стрелюхин в среду на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
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"Впереди суббота-воскресенье, люди поедут на дачу, погода будет хорошая, поэтому нельзя допускать такой проблематики", - подчеркнул он.
Всего в области лабораторно подтверждены 1317 случаев заражения коронавирусом, в том числе 85 за последние сутки. Скончались 18 пациентов с COVID-19, выздоровели 277 человек.
Власти региона до 31 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, заниматься физкультурой на улице по одному и гулять не более двух человек вместе, при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский и Краснокутский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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402103
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Саратовская областьСаратовОбщество
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