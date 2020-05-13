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2020-05-13T21:50
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Нетяньяху сформировал правительство Израиля
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РИА Новости

Нетяньяху сформировал правительство Израиля

21:50 13.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ДружининПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уведомил президента страны Реувена Ривлина о том, что он сформировал правительство, сообщила канцелярия президента.
"Письмо от Биньямина Нетаньяху, сообщающего, что он сформировал правительство, было получено этим вечером в резиденции президента", - сообщила канцелярия Ривлина, распространившая документ.
Церемония приведения 35-го правительства Израиля к присяге назначена на вечер четверга, 14 мая. Невозможность сформировать правительство стала причиной самого затяжного политического кризиса в истории страны, длившегося более года и приведшего к трём подряд выборам в апреле и сентябре 2019 и марте 2020 года.
Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете
11 мая, 14:10
Новое правительство Израиля приведут к присяге 14 мая
6300216
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Реувен РивлинБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
Популярные комментарии
Приятно видеть оценки под новостью о Израиле, а отрицательные приятно вдвойне. Если оценки, значит читают, если отрицательные, значит Израиль преуспел.
13 мая, 23:03
Aldanis Darkwood
300008
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