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Краснодарский край
2020-05-13T21:45
https://ria.ru/20200513/1571404005.html
Власти Кубани направят 923,4 миллионов рублей на региональный маткапитал
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РИА Новости

Власти Кубани направят 923,4 миллионов рублей на региональный маткапитал

21:44 13.05.2020 (обновлено: 21:45 13.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖенщины с детьми в Московском зоопарке
Женщины с детьми в Московском зоопарке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Власти Краснодарского края направят в текущем году 923,4 миллиона рублей на региональный материнский капитал, сообщает пресс-служба администрации края.
"Всего в краевом бюджете на эту меру поддержки в 2020 году предусмотрено 923,4 миллиона рублей", - отметили в ведомстве. По данным краевых властей, с начала текущего года региональным маткапиталом распорядились более 1,2 тысячи кубанских семей.
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Уточняется, что региональный материнский капитал предоставляется в рамках нацпроекта "Демография" семьям, имеющим трех или более детей. Сейчас его размер – 129,3 тысячи рублей. На 1 мая текущего года выдано 2955 уведомлений на получение регионального маткапитала.
"С 2020 года семьи, проживающие в Краснодарском крае не менее трех лет, могут распоряжаться материнским капиталом в любое время с момента рождения ребенка. В этом году средствами уже распорядились 1232 многодетные семьи. На сегодняшний день выдано 154,4 миллиона рублей. В основном маткапитал направляется на улучшение жилищных условий", – говорится в сообщении.
Общий объем финансирования национального проекта "Демография" в 2020 году составляет более 13 миллиардов рублей. Выплаты осуществляются в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей".
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