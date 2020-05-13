Власти Кубани направят 923,4 миллионов рублей на региональный маткапитал

КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Власти Власти Краснодарского края направят в текущем году 923,4 миллиона рублей на региональный материнский капитал, сообщает пресс-служба администрации края.

"Всего в краевом бюджете на эту меру поддержки в 2020 году предусмотрено 923,4 миллиона рублей", - отметили в ведомстве. По данным краевых властей, с начала текущего года региональным маткапиталом распорядились более 1,2 тысячи кубанских семей.

Уточняется, что региональный материнский капитал предоставляется в рамках нацпроекта "Демография" семьям, имеющим трех или более детей. Сейчас его размер – 129,3 тысячи рублей. На 1 мая текущего года выдано 2955 уведомлений на получение регионального маткапитала.

"С 2020 года семьи, проживающие в Краснодарском крае не менее трех лет, могут распоряжаться материнским капиталом в любое время с момента рождения ребенка. В этом году средствами уже распорядились 1232 многодетные семьи. На сегодняшний день выдано 154,4 миллиона рублей. В основном маткапитал направляется на улучшение жилищных условий", – говорится в сообщении.