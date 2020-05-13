Самарский губернатор поблагодарил общественников и бизнес за помощь

САМАРА, 13 мая - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил общественников и бизнес за благотворительную деятельность в период пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба правительства региона.
Встреча главы региона с представителями крупнейших предприятий, малого и среднего бизнеса, общественниками и руководителями НКО прошла в среду в режиме видеоконференции.
"Я хотел бы сердечно поблагодарить вас за добрые дела, за вашу человечность, за ту помощь, которую вы оказали и системе здравоохранения, и волонтерам, и гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации", - цитирует Азарова пресс-служба.
По информации пресс-службы, за время пандемии помощь пенсионерам, малоимущим, многодетным семьям и медикам оказали более двухсот предприятий, организаций и частных лиц. В их числе – флагманские предприятия области, ресурсоснабжающие организации, представители среднего и малого бизнеса, НКО и общественные организации, волонтеры и члены реготделения "Единой России".
По словам руководителя Самарской региональной общественной организации медицинских сестер Нины Косаревой, 1,5 миллиона рублей на неотложные нужды медработников они выделили из средств членских взносов.
"Сегодня медсестры вместе с врачами, санитарочками действительно стоят на передовой. Спасибо огромное им всем, и в вашем лице я еще раз хочу их поблагодарить", - сказал Азаров.
Вместе с тем, губернатор подчеркнул, что обеспечение медиков необходимым оборудованием и средствами защиты является задачей минздрава. "У нас был начальный период непростой, когда помощь благотворителей по разным причинам была необходима, была важна скорость, а в действующем тогда режиме исполнения законодательства не всегда эту скорость лечебные учреждения, министерство здравоохранения могли обеспечить. Но на сегодняшнем этапе мы знаем, что необходимо лечебным учреждениям, мы сформировали все заказы и запасы, и министерство здравоохранения обязано справляться. Все необходимые средства выделены как из регионального бюджета, так и из федерального - благодаря решению президента страны Владимира Владимировича Путина", - сказал он.
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