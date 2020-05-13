Самарский губернатор поблагодарил общественников и бизнес за помощь

"Я хотел бы сердечно поблагодарить вас за добрые дела, за вашу человечность, за ту помощь, которую вы оказали и системе здравоохранения, и волонтерам, и гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации", - цитирует Азарова пресс-служба.

"Сегодня медсестры вместе с врачами, санитарочками действительно стоят на передовой. Спасибо огромное им всем, и в вашем лице я еще раз хочу их поблагодарить", - сказал Азаров.

Вместе с тем, губернатор подчеркнул, что обеспечение медиков необходимым оборудованием и средствами защиты является задачей минздрава. "У нас был начальный период непростой, когда помощь благотворителей по разным причинам была необходима, была важна скорость, а в действующем тогда режиме исполнения законодательства не всегда эту скорость лечебные учреждения, министерство здравоохранения могли обеспечить. Но на сегодняшнем этапе мы знаем, что необходимо лечебным учреждениям, мы сформировали все заказы и запасы, и министерство здравоохранения обязано справляться. Все необходимые средства выделены как из регионального бюджета, так и из федерального - благодаря решению президента страны Владимира Владимировича Путина", - сказал он.