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Самарский губернатор поблагодарил общественников и бизнес за помощь
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РИА Новости

Самарский губернатор поблагодарил общественников и бизнес за помощь

21:44 13.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Архивное фото
САМАРА, 13 мая - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил общественников и бизнес за благотворительную деятельность в период пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба правительства региона.
Встреча главы региона с представителями крупнейших предприятий, малого и среднего бизнеса, общественниками и руководителями НКО прошла в среду в режиме видеоконференции.
"Я хотел бы сердечно поблагодарить вас за добрые дела, за вашу человечность, за ту помощь, которую вы оказали и системе здравоохранения, и волонтерам, и гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации", - цитирует Азарова пресс-служба.
По информации пресс-службы, за время пандемии помощь пенсионерам, малоимущим, многодетным семьям и медикам оказали более двухсот предприятий, организаций и частных лиц. В их числе – флагманские предприятия области, ресурсоснабжающие организации, представители среднего и малого бизнеса, НКО и общественные организации, волонтеры и члены реготделения "Единой России".
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По словам руководителя Самарской региональной общественной организации медицинских сестер Нины Косаревой, 1,5 миллиона рублей на неотложные нужды медработников они выделили из средств членских взносов.
"Сегодня медсестры вместе с врачами, санитарочками действительно стоят на передовой. Спасибо огромное им всем, и в вашем лице я еще раз хочу их поблагодарить", - сказал Азаров.
Вместе с тем, губернатор подчеркнул, что обеспечение медиков необходимым оборудованием и средствами защиты является задачей минздрава. "У нас был начальный период непростой, когда помощь благотворителей по разным причинам была необходима, была важна скорость, а в действующем тогда режиме исполнения законодательства не всегда эту скорость лечебные учреждения, министерство здравоохранения могли обеспечить. Но на сегодняшнем этапе мы знаем, что необходимо лечебным учреждениям, мы сформировали все заказы и запасы, и министерство здравоохранения обязано справляться. Все необходимые средства выделены как из регионального бюджета, так и из федерального - благодаря решению президента страны Владимира Владимировича Путина", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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