В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи

ТАШКЕНТ, 13 мая - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 16 человек и достигло 2,612 тысячи, число выздоровевших – на 21, до 2,076 тысячи, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции , выявили первый в республике случай COVID-19. В среду ранее число зарегистрированных случаев выросло до 2596, одиннадцать пациентов скончались, 2055 выздоровели.

"По состоянию на 13 мая 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2612", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, в среду всего зафиксировано 65 новых случаев COVID-19, в том числе, 33 у граждан, прибывших из-за рубежа чартерными авиарейсами, и 32 – у тех, кто находится под наблюдением в карантинных учреждениях. Во вторник всего было зафиксировано 61 новых случаев COVID-19, в понедельник – 68, в воскресенье – 69.

По данным ведомства, общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Узбекистане выросло до 2076. В среду из больниц выписан 21 человек, во вторник - 52, в понедельник – 107. Сейчас на лечении находятся 525 пациентов с COVID-19, в том числе 12 - в тяжелом состоянии.

Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта, открылись непродовольственные магазины, пункты автосервиса и бытовых услуг.

С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса. С 11 мая такое же разграничение действует в городах и районах.