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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T21:42
https://ria.ru/20200513/1571403921.html
В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_0:0:999:562_1036x0_80_0_0_9338e6001f9f40ec95ff01471541561e.jpg
РИА Новости

В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи

21:42 13.05.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваКонтейнерная зона в Узбекистане
Контейнерная зона в Узбекистане
© Sputnik / Дильшода Рахматова
ТАШКЕНТ, 13 мая - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане  увеличилось  еще на 16 человек и достигло 2,612 тысячи, число выздоровевших – на 21, до 2,076 тысячи, сообщила  в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В среду ранее  число зарегистрированных случаев выросло до 2596, одиннадцать пациентов скончались, 2055 выздоровели.
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"По состоянию на 13 мая 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2612", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, в среду всего зафиксировано 65 новых случаев COVID-19,  в том числе, 33  у граждан, прибывших из-за рубежа чартерными авиарейсами, и 32 – у тех, кто находится под наблюдением в карантинных учреждениях. Во вторник всего  было зафиксировано 61 новых случаев COVID-19,  в понедельник – 68, в воскресенье – 69.
По данным ведомства, общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Узбекистане выросло до 2076. В среду из больниц выписан 21 человек, во вторник - 52, в понедельник – 107. Сейчас на лечении находятся 525 пациентов с COVID-19, в том числе 12 -  в тяжелом состоянии.
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Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта, открылись непродовольственные магазины, пункты автосервиса и бытовых услуг.
С 8 мая  по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы  поделены на "зоны" -  "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса. С 11 мая такое же разграничение действует в городах и районах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
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Скорость распространения нового коронавируса
200110
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТашкентУзбекистанВ мире
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