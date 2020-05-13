Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-05-13T21:48
https://ria.ru/20200513/1571403670.html
Двое священников умерли от коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571397614_0:0:3325:1871_1036x0_80_0_0_3e997bf235f6785d4bf16da1aa824b21.jpg
РИА Новости

Двое священников умерли от коронавируса

21:29 13.05.2020 (обновлено: 21:48 13.05.2020)
3297
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Клирик столичного храма Троицы Живоначальной в Конькове протоиерей Алексий Пеньков и клирик Шуйской епархии Ивановской митрополии иеромонах Петр (Грибов) скончались от COVID-19, сообщается в среду в Telegram-канале Рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
"Тринадцатого мая 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались протоиерей Алексий Пеньков, клирик храма Троицы Живоначальной в Конькове (Москва) и иеромонах Петр (Грибов), клирик Шуйской епархии Ивановской митрополии", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
8503115
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеРелигияTelegram (приложение)Новости - Религия и мировоззрениеМоскваОбщество
Рекомендуем
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Врач и пациенты в больнице
В России за сутки коронавирус выявили у 9974 человек
Школьница во время дистанционного обучения дома
Минпросвещения перенесло ЕГЭ
Коронавирус
Почему не все люди болеют COVID-19? Поиск причин привел к ДНК
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Вход в здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке, США
NYT настаивает на достоверности материала о коронавирусе в России
Сотрудник НИИ в лаборатории
Академик рассказал о "военном" сценарии вакцинации от коронавируса
Наталья Поклонская
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ
Указатель к избирательному участку в Москве
Госдума приняла закон о голосовании дистанционно на выборах
Монумент Независимости Украины в Киеве
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Курьер службы доставки на улице Новый Арбат в Москве
Роспотребнадзор приостановил работу 13 объектов в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15В РПЦ призвали освободить задержанных в Черногории священнослужителей
15:14Более 110 человек вылетели в Россию на вывозном рейсе с Тенерифе
15:13Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
15:13Россия и Италия планируют лечить COVID-19 препаратами из плазмы крови
15:11Глава Минобрнауки Фальков переболел COVID-19
15:09Минобрнауки проработает обеспечение кадрами генетических исследований
15:09Мусульманские общины в РФ сами определят формат проведения Ураза-байрама
15:07Минобрнауки надеется провести ЕГЭ не позднее 1 сентября
15:05В России авиапассажиров будут рассаживать с дистанцией
15:04Беглов оценил целесообразность введения пропускного режима в Петербурге
15:02В Росавиации назвали условия для пассажиров при возобновлении полетов
15:00В "Векторе" рассказали, когда завершатся исследования вакцины от COVID-19
14:59Движение на Фрунзенской набережной не затруднено, заявили в ЦОДД
14:57Названо возможное место начала следующей пандемии
14:55В Златоусте очагом COVID-19 в больнице стало онкологическое отделение
14:55Северная Осетия не готова к ослаблению ограничений по COVID-19
14:55Голикова рассказала о создании первых вариантов вирусов, убивающих рак
14:54Создатели "Аватара 2" опубликовали новый кадр со съемок с Кейт Уинслет
14:54Власти Северной Осетии объяснили, откуда взялись трещины на новом мосту
14:50В Амстердаме члены Greenpeace протестуют против выплат авиакомпаниям
Лента новостейМолния