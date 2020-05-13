Двое священников умерли от коронавируса

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Клирик столичного храма Троицы Живоначальной в Конькове протоиерей Алексий Пеньков и клирик Шуйской епархии Ивановской митрополии иеромонах Петр (Грибов) скончались от COVID-19, сообщается в среду в Telegram-канале Рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
"Тринадцатого мая 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались протоиерей Алексий Пеньков, клирик храма Троицы Живоначальной в Конькове (Москва) и иеромонах Петр (Грибов), клирик Шуйской епархии Ивановской митрополии", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.