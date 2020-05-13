Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"

АНКАРА, 13 мая - РИА Новости. Проживающие в Проживающие в Турции украинцы поблагодарили мэра Аланьи Адема Мурата Юджеля, который поддержал проведение в городе передвижного концерта по случаю Дня Победы, и выразили несогласие с послом Украины в Анкаре Андреем Сибигой, назвавшего этот концерт и исполнение на нем песни "Катюша" провокацией, об этом свидетельствуют комментарии пользователей под постом в Facebook главы местной ассоциации русской культуры Екатерина Гюндюз, организовавшей акцию.

Ранее Сибига заявил, что исполнение "Катюши" на передвижном концерте в Аланье грозит бойкотом города со стороны украинских туристов. Пользователи Twitter оставили под постом посла в основном неодобрительные комментарии, обвинив дипломата в неонацизме и напомнив ему, что День Победы отмечается и на Украине. Как отметила Гюндюз, празднование Дня Победы в Аланье и передвижной концерт получил большой резонанс в международных СМИ, чему способствовало спекулятивное заявление посла Украины в Турции.

"Я считаю, что украинский народ и наш - два братских народа, у нас одно прошлое и одна Победа на всех, среди волонтеров-артистов половина была с Украины, с балконов домов нам подпевали наши друзья-украинцы", - написала Гюндюз в Facebook, предложив поддержать мэра Аланьи словами благодарности.

За пять часов под ее постом появилось более 140 комментариев с благодарностью мэру Аланьи за поддержку передвижного концерта по случаю Дня Победы. "От украинской семьи, проживающей в Аланье, огромная благодарность мэру Аланьи за разрешение в проведении праздника. Наши "украинские товарищи" лучше бы пиарились на экономических достижениях Украины, а не на Дне Победы", - написала Александра Кабакчи.

"Я сама украинка, люблю песню "Катюша" и своих детей научу. И День Победы для меня как был, так и есть большой праздник! И очень классно, что у вас в Аланье проводят такое празднование", - прокомментировала Марина Литвина.

"Я американец украинского происхождения, последние пять лет прилетаю в далекую Аланью. Благодаря доброте и гостеприимству турков чувствую себя здесь как дома. Поэтому выходцы из бывшего СССР выбирают Аланью своим домом. Большое спасибо мэру за поддержку Дня Победы в Аланье", - написал Юрий Жарчук.

"Респект мэру Аланьи за эту акцию... и уважение всему турецкому народу!!! А украинцы как ездили в Турцию, так и будут ездить. Посла забыли спросить", - прокомментировала пользователь Натали.

"Нужно создать петицию, чтобы этот персонаж (как бы посол) публично извинился в первую очередь перед гражданами Украины, проживающими в Турции и в Аланье в частности. Лично меня как гражданина Украины дико возмутил этот вопиющий случай. Считаю, что это чудо должно срочно сложить посольские полномочия и покинуть территорию Турции. Я как украинский гражданин категорически не приемлю того факта, что подобные безмозглые персонажи представляют мою страну за границей", - написал Евгений Колесник.

"Уважаемый господин мэр! Большое спасибо за праздник, который вы сделали в Аланье! Это большой праздник для меня и моей семьи. Это большой праздник для всех людей в мире. Это наша общая победа!" - прокомментировала по-украински Наталья Сатарова