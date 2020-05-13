Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-05-13T21:25
https://ria.ru/20200513/1571403518.html
В Подмосковье разовую выплату смогут получить родители 800 тысяч детей
https://cdn25.img.ria.ru/images/155683/26/1556832614_0:42:2970:1713_1036x0_80_0_0_1a60d0803cd3296876cd2831610ad6e0.jpg
РИА Новости

В Подмосковье разовую выплату смогут получить родители 800 тысяч детей

21:25 13.05.2020
26
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖенщина с детьми
Женщина с детьми
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Разовую выплату в размере 10 тысяч рублей в Подмосковье могут получить родители 800 тысяч детей в возрасте от 3 до 16 лет, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Самая массовая мера поддержки — разовая выплата в 10 000 рублей, на которую могут претендовать родители ребят от 3 до 16 лет. У нас в Подмосковье почти 800 тысяч таких ребятишек. И понятно, что объем работы достаточно большой. Подать заявление о выплатах можно онлайн на портале "Госуслуги". Знаю, что вчера были проблемы, но сейчас все работает — я проверил, все должно быть нормально", - написал Воробьев в своём Instagram-акаунте.
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
Вчера, 14:20
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с числом заявок
100001
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
Миронов предложил продлить программу льготной ипотеки
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Самарский губернатор поблагодарил общественников и бизнес за помощь
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
В Подмосковье на три месяца заморозили цены на услуги ЖКХ
Сотрудники МЧС во время лаквидации пожара на Фрунзенской набережной в Москве
Из горящего дома на Фрунзенской набережной эвакуировали 35 человек
Здание Государственной Думы РФ
В ГД предложили убрать из УК статью об оскорблении представителя власти
Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия
В Индии число зараженных коронавирусом превысило 78 тысяч человек
Василий Бойко-Великий
Расследование в отношении бизнесмена Бойко-Великого завершили
Женщины с детьми в Московском зоопарке
Власти Кубани направят 923,4 миллионов рублей на региональный маткапитал
Водитель машины скорой помощи
В Югре умерли два пациента с коронавирусом
Газета New York Times
В ООН прокомментировали публикацию NYT о коронавирусе в России
Покупатель у кассы в аптеке
ЕР предложила обнулить пошлины на лекарства, не имеющие аналогов
Врач скорой помощи у больницы
В Ивановской области число заразившихся коронавирусом превысило тысячу
Пожар в хосписе в Красногорске
Пострадавшую при пожаре в Красногорске перевели в отделение терапии
Цех окончательной сборки вертолетов на Казанском вертолетном заводе
МЧС получило первый вертолет Ансат
Дмитрий Козак
В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15В РПЦ призвали освободить задержанных в Черногории священнослужителей
15:14Более 110 человек вылетели в Россию на вывозном рейсе с Тенерифе
15:13Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
15:13Россия и Италия планируют лечить COVID-19 препаратами из плазмы крови
15:11Глава Минобрнауки Фальков переболел COVID-19
15:09Минобрнауки проработает обеспечение кадрами генетических исследований
15:09Мусульманские общины в РФ сами определят формат проведения Ураза-байрама
15:07Минобрнауки надеется провести ЕГЭ не позднее 1 сентября
15:05В России авиапассажиров будут рассаживать с дистанцией
15:04Беглов оценил целесообразность введения пропускного режима в Петербурге
15:02В Росавиации назвали условия для пассажиров при возобновлении полетов
15:00В "Векторе" рассказали, когда завершатся исследования вакцины от COVID-19
14:59Движение на Фрунзенской набережной не затруднено, заявили в ЦОДД
14:57Названо возможное место начала следующей пандемии
14:55В Златоусте очагом COVID-19 в больнице стало онкологическое отделение
14:55Северная Осетия не готова к ослаблению ограничений по COVID-19
14:55Голикова рассказала о создании первых вариантов вирусов, убивающих рак
14:54Создатели "Аватара 2" опубликовали новый кадр со съемок с Кейт Уинслет
14:54Власти Северной Осетии объяснили, откуда взялись трещины на новом мосту
14:50В Амстердаме члены Greenpeace протестуют против выплат авиакомпаниям
Лента новостейМолния