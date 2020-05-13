В Подмосковье разовую выплату смогут получить родители 800 тысяч детей

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Разовую выплату в размере 10 тысяч рублей в Подмосковье могут получить родители 800 тысяч детей в возрасте от 3 до 16 лет, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Самая массовая мера поддержки — разовая выплата в 10 000 рублей, на которую могут претендовать родители ребят от 3 до 16 лет. У нас в Подмосковье почти 800 тысяч таких ребятишек. И понятно, что объем работы достаточно большой. Подать заявление о выплатах можно онлайн на портале "Госуслуги". Знаю, что вчера были проблемы, но сейчас все работает — я проверил, все должно быть нормально", - написал Воробьев в своём Instagram-акаунте.