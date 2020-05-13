Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете " Коммерсант " рассказал, что хранит "блокатор вирусов" в салоне автомобиля.

В апреле журналисты заметили, что представитель Кремля начал носить антибактериальный бейдж. Они обратили внимание Пескова на то, что у препарата могут быть побочные эффекты, в частности спутанность сознания и свистящее дыхание. Пресс-секретарь главы государства рассказал, что купил якобы предназначенное для борьбы с инфекцией средство в аптеке, однако после беседы с представителями СМИ носить "блокатор вирусов" перестал.

"Я носил бейджик, возил его в машине и до сих пор его вожу. И когда журналисты стали писать в том числе о его вреде, я же его снял", — сказал он.

Также Песков согласился с интервьюером Андреем Колесниковым, предположившим, что, возможно, снимать бейдж не стоило.

О заболевании Пескова и его жены Татьяны Навки COVID-19 стало известно накануне. Когда самочувствие супругов стало ухудшаться, они решили обратиться в больницу. У представителя главы государства диагностировали двустороннюю пневмонию.

По последним данным, общее число зараженных в мире превысило 4,1 миллиона человек, из них более 285 тысяч скончались. В России зарегистрировали около 242 тысяч инфицированных, 2212 человек умерли, свыше 48 тысяч вылечились.