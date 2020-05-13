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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T22:29
https://ria.ru/20200513/1571403436.html
Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1036x0_80_0_0_0c518b6fe4f15c1c7db83c73d835f3b9.jpg
РИА Новости

Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"

21:24 13.05.2020 (обновлено: 22:29 13.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, что хранит "блокатор вирусов" в салоне автомобиля.
В апреле журналисты заметили, что представитель Кремля начал носить антибактериальный бейдж. Они обратили внимание Пескова на то, что у препарата могут быть побочные эффекты, в частности спутанность сознания и свистящее дыхание. Пресс-секретарь главы государства рассказал, что купил якобы предназначенное для борьбы с инфекцией средство в аптеке, однако после беседы с представителями СМИ носить "блокатор вирусов" перестал.
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"Я носил бейджик, возил его в машине и до сих пор его вожу. И когда журналисты стали писать в том числе о его вреде, я же его снял", — сказал он.
Также Песков согласился с интервьюером Андреем Колесниковым, предположившим, что, возможно, снимать бейдж не стоило.
О заболевании Пескова и его жены Татьяны Навки COVID-19 стало известно накануне. Когда самочувствие супругов стало ухудшаться, они решили обратиться в больницу. У представителя главы государства диагностировали двустороннюю пневмонию.
По последним данным, общее число зараженных в мире превысило 4,1 миллиона человек, из них более 285 тысяч скончались. В России зарегистрировали около 242 тысяч инфицированных, 2212 человек умерли, свыше 48 тысяч вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна НавкаДмитрий ПесковМоскваОбщество
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