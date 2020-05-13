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2020-05-13T22:34
https://ria.ru/20200513/1571403413.html
В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
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РИА Новости

В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

21:23 13.05.2020 (обновлено: 22:34 13.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Тюменская область, ХМАО и ЯНАО могут быть объединены в 2021 году, сказал РИА Новости депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин.
"По (объединению. — Прим. ред.) Тюменской вопрос уже несколько лет обсуждался, но не выносился на широкую публичную дискуссию. <…> Мы же до сих пор называем ее Большой Тюменской областью, и все прекрасно понимают, что это. Надо вернуть опять обсуждение Большой Тюменской области, поставить этот вопрос на референдум, на голосование, и в 2021 году это реально. <…> Мы говорим об объединении в единую Тюменскую область самой нынешней Тюменской области, ХМАО и ЯНАО",— сказал депутат.
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Дорохин подчеркнул, что такое объединение было бы логичным и выгодным всем трем субъектами и с финансово-экономической, и с управленческой точки зрения. Депутат напомнил, что в советское время была Большая Тюменская область, работавшая как "единый механизм", единый экономический комплекс, которая была разделена в 90-е годы. Воссоединение субъектов станет "возвращением к тому, что уже было наработано", подчеркнул депутат, отметив, что вопрос объединения будет решаться через референдум.
"Я склоняюсь, что все-таки большинство поддержит. Хотя тенденции были, такой сепаратизм автономных округов, определенные преимущества, которые якобы они имеют по сравнению с другими, например добыча полезных ископаемых, он тоже может сыграть. Но я бы так сказал: 60 на 40. 60 (процентов. — Прим. ред.) поддержит (объединение. — Прим. ред.)", — сказал Дорохин.
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Случаи объединения российских регионов
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Ханты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Госдума РФТюменская областьПолитика
Популярные комментарии
И зачем это нужно?
13 мая, 21:36
Евген Евгений
53030025
а давайте все объединимся в Единую Россию? нафиг нужны эти области? ;)
13 мая, 22:34
Рагнар Рязанов
431300015
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