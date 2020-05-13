В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Дорохин подчеркнул, что такое объединение было бы логичным и выгодным всем трем субъектами и с финансово-экономической, и с управленческой точки зрения. Депутат напомнил, что в советское время была Большая Тюменская область, работавшая как "единый механизм", единый экономический комплекс, которая была разделена в 90-е годы. Воссоединение субъектов станет "возвращением к тому, что уже было наработано", подчеркнул депутат, отметив, что вопрос объединения будет решаться через референдум.