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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T21:18
https://ria.ru/20200513/1571403353.html
В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172522_0:216:3136:1980_1036x0_80_0_0_928435b4c30689f13b56020087d272cf.jpg
РИА Новости

В саратовской больнице выявили очаг коронавируса

21:18 13.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
© РИА Новости / Алексей Майшев
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САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Самойловская районная больница Саратовской области, где выявили очаг коронавируса, закрыта на карантин, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова.
Областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19 ранее в среду сообщил, что очаг коронавируса выявили в Самойловской районной больнице, где за сутки зарегистрировано 18 случаев заражения этой инфекцией, в том числе среди медработников.
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
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"У нас на сегодня только занос в Самойловскую районную больницу, которая полностью закрыта на карантин по ситуации, которая возникала", - сказала Кожанова на заседании областного оперштаба.
Вице-губернатор - председатель правительства региона Александр Стрелюхин на заседании уточнил, что в очаге COVID-19 в Самойловской больнице коронавирусом заболели восемь медицинских работников.
Всего в области лабораторно подтверждены 1317 случаев заражения коронавирусом, в том числе 85 за последние сутки. Скончались 18 пациентов с COVID-19, выздоровели 277 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Саратовская областьОбщество
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