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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T23:59
https://ria.ru/20200513/1571403325.html
Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/96874/59/968745943_0:86:2924:1731_1036x0_80_0_0_836a45c077c9d1d3eefaebe002f4e12e.jpg
РИА Новости

Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом

21:17 13.05.2020 (обновлено: 23:59 13.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель президента — председателя правления ОАО "Банк ВТБ" Юрий Соловьев
Первый заместитель президента — председателя правления ОАО Банк ВТБ Юрий Соловьев
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Первый заместитель президента — председателя правления ОАО "Банк ВТБ" Юрий Соловьев. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев госпитализирован с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Юрий Соловьев действительно госпитализирован, находимся с ним в тесном контакте и желаем ему скорейшего выздоровления. В минувшие недели он работал в удаленном режиме", — сообщили в пресс-службе в ответ на запрос агентства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЮрий СоловьевВТБОбщество
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