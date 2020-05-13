Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев госпитализирован с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Юрий Соловьев действительно госпитализирован, находимся с ним в тесном контакте и желаем ему скорейшего выздоровления. В минувшие недели он работал в удаленном режиме", — сообщили в пресс-службе в ответ на запрос агентства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.