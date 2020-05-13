В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции

"В Европейском союзе предусмотрены определенные исключения и процедуры при блокировании въезда, в том числе предыдущая информация других государств-членов. Исключения касаются, к примеру, переговоров о разрешении конфликта на востоке Украины. Эти правила были соблюдены", - заявил представитель ведомства, отвечая на вопрос, означает ли визит Козака, что санкции против него были сняты на временной или постоянной основе.