Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-13T21:15
https://ria.ru/20200513/1571403270.html
В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
https://cdn25.img.ria.ru/images/156346/39/1563463988_0:85:3026:1787_1036x0_80_0_0_9275d63be84f75dfe6693aabb47da0a0.jpg
РИА Новости

В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции

21:15 13.05.2020
6140
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 13 мая - РИА Новости. Обсуждение такой важной темы, как украинское урегулирование, стало причиной для приезда замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака в Берлин, несмотря на санкции, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства ФРГ.
"В Европейском союзе предусмотрены определенные исключения и процедуры при блокировании въезда, в том числе предыдущая информация других государств-членов. Исключения касаются, к примеру, переговоров о разрешении конфликта на востоке Украины. Эти правила были соблюдены", - заявил представитель ведомства, отвечая на вопрос, означает ли визит Козака, что санкции против него были сняты на временной или постоянной основе.
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Козак прибыл с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Дмитрий Козак находится под санкциями США и ЕС в связи с ситуацией вокруг Крыма, ему запрещен въезд в ЕС.
Дмитрий Козак
Вчера, 20:02
Козак рассказал детали переговоров в Берлине
33613316
Обсудить 2
Дмитрий КозакГерманияБерлин (город)УкраинаВ мире
Рекомендуем
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Врач и пациенты в больнице
В России за сутки коронавирус выявили у 9974 человек
Школьница во время дистанционного обучения дома
Минпросвещения перенесло ЕГЭ
Коронавирус
Почему не все люди болеют COVID-19? Поиск причин привел к ДНК
Наталья Поклонская
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Вход в здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке, США
NYT настаивает на достоверности материала о коронавирусе в России
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
Сотрудник НИИ в лаборатории
Академик рассказал о "военном" сценарии вакцинации от коронавируса
Монумент Независимости Украины в Киеве
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Дмитрий Козак
Козак рассказал детали переговоров в Берлине
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ
Врачи
Врач рассказал о поразительной скорости ухудшения состояния при COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15В РПЦ призвали освободить задержанных в Черногории священнослужителей
15:14Более 110 человек вылетели в Россию на вывозном рейсе с Тенерифе
15:13Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
15:13Россия и Италия планируют лечить COVID-19 препаратами из плазмы крови
15:11Глава Минобрнауки Фальков переболел COVID-19
15:09Минобрнауки проработает обеспечение кадрами генетических исследований
15:09Мусульманские общины в РФ сами определят формат проведения Ураза-байрама
15:07Минобрнауки надеется провести ЕГЭ не позднее 1 сентября
15:05В России авиапассажиров будут рассаживать с дистанцией
15:04Беглов оценил целесообразность введения пропускного режима в Петербурге
15:02В Росавиации назвали условия для пассажиров при возобновлении полетов
15:00В "Векторе" рассказали, когда завершатся исследования вакцины от COVID-19
14:59Движение на Фрунзенской набережной не затруднено, заявили в ЦОДД
14:57Названо возможное место начала следующей пандемии
14:55В Златоусте очагом COVID-19 в больнице стало онкологическое отделение
14:55Северная Осетия не готова к ослаблению ограничений по COVID-19
14:55Голикова рассказала о создании первых вариантов вирусов, убивающих рак
14:54Создатели "Аватара 2" опубликовали новый кадр со съемок с Кейт Уинслет
14:54Власти Северной Осетии объяснили, откуда взялись трещины на новом мосту
14:50В Амстердаме члены Greenpeace протестуют против выплат авиакомпаниям
Лента новостейМолния