В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции

БЕРЛИН, 13 мая - РИА Новости. Обсуждение такой важной темы, как украинское урегулирование, стало причиной для приезда замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака в Берлин, несмотря на санкции, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства ФРГ.
"В Европейском союзе предусмотрены определенные исключения и процедуры при блокировании въезда, в том числе предыдущая информация других государств-членов. Исключения касаются, к примеру, переговоров о разрешении конфликта на востоке Украины. Эти правила были соблюдены", - заявил представитель ведомства, отвечая на вопрос, означает ли визит Козака, что санкции против него были сняты на временной или постоянной основе.
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Козак прибыл с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Дмитрий Козак находится под санкциями США и ЕС в связи с ситуацией вокруг Крыма, ему запрещен въезд в ЕС.
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