Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении

Компания отмечает, что на протяжении двух месяцев рекомендовала пассажирам отказываться от поездок, не связанных с крайней необходимостью.

Пассажиры перед каждой поездкой будут обязаны подтвердить санобработку рук и наличие маски или другой защиты для лица. Они также должны согласиться ехать на заднем сидении с открытыми окнами. Максимальное количество посадочных мест снижается с четырех до трех.