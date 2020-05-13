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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T21:11
https://ria.ru/20200513/1571403186.html
Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
https://cdn21.img.ria.ru/images/155953/17/1559531738_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_08536af973b53f55f6c28bcd0c3e4667.jpg
РИА Новости

Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении

21:11 13.05.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль службы такси Uber
Автомобиль службы такси Uber
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль службы такси Uber. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Онлайн-сервис автомобильных перевозок Uber объявил о новых мерах безопасности перевозки пассажиров в связи с пандемией коронавируса.
Компания отмечает, что на протяжении двух месяцев рекомендовала пассажирам отказываться от поездок, не связанных с крайней необходимостью.
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Начиная с 18 мая сервис возобновляет перевозки в новых условиях. Месяц назад компания сообщала, что планирует раздать своим водителям во всем мире десятки миллионов масок для защиты от распространения COVID-19. Теперь уточняется, что прежде чем получить заказ, водитель должен с помощью селфи подтвердить, что действительно носит защитную маску. Для распознавания лица в маске будет применена специальная технология. Данные меры касаются работы сервиса в США, Канаде, Индии и большинстве стран Латинской Америки и Европы.
Пассажиры перед каждой поездкой будут обязаны подтвердить санобработку рук и наличие маски или другой защиты для лица. Они также должны согласиться ехать на заднем сидении с открытыми окнами. Максимальное количество посадочных мест снижается с четырех до трех.
Компания отмечает, что потратила 50 миллионов долларов на покупку масок и санитайзеров.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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