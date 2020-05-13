Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе

САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Правительство Правительство Саратовской области с 14 мая отменяет режим карантина по заболеванию коронавирусной инфекцией в Балтайском районе , сообщил вице-губернатор - председатель правительства региона Александр Стрелюхин.

"На основании предписания главного государственного санитарного врача по Саратовской области подписано постановление (правительства области), у нас есть все основания для снятия карантина, мы этот карантин с завтрашнего дня снимаем в Балтайском районе", - сказал Стрелюхин в среду на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова на заседании уточнила, что в Балтайском районе уже более 10 дней не регистрируются новые случаи COVID-19.

"Мы посмотрели заболеваемость по Балтайскому району, который находится на карантине с 20 апреля. Со 2 мая не регистрируется заболевание в Балтайском районе, мы приняли решение о снятии карантина в Балтайском районе", - отметила она.

Всего в области лабораторно подтверждены 1317 случаев заражения коронавирусом, в том числе 85 за последние сутки. Скончались 18 пациентов с COVID-19, выздоровели 277 человек.

Власти региона до 31 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, заниматься физкультурой на улице по одному и гулять не более двух человек вместе, при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский, Балтайский и Краснокутский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района , а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.