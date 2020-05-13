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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T21:06
https://ria.ru/20200513/1571403075.html
Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571169370_0:405:2753:1954_1036x0_80_0_0_f45ad2858880223f2f7cc2816b3ce398.jpg
РИА Новости

Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе

21:06 13.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
© РИА Новости / Алексей Майшев
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САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Правительство Саратовской области с 14 мая отменяет режим карантина по заболеванию коронавирусной инфекцией в Балтайском районе, сообщил вице-губернатор - председатель правительства региона Александр Стрелюхин.
"На основании предписания главного государственного санитарного врача по Саратовской области подписано постановление (правительства области), у нас есть все основания для снятия карантина, мы этот карантин с завтрашнего дня снимаем в Балтайском районе", - сказал Стрелюхин в среду на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
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Руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова на заседании уточнила, что в Балтайском районе уже более 10 дней не регистрируются новые случаи COVID-19.
"Мы посмотрели заболеваемость по Балтайскому району, который находится на карантине с 20 апреля. Со 2 мая не регистрируется заболевание в Балтайском районе, мы приняли решение о снятии карантина в Балтайском районе", - отметила она.
Всего в области лабораторно подтверждены 1317 случаев заражения коронавирусом, в том числе 85 за последние сутки. Скончались 18 пациентов с COVID-19, выздоровели 277 человек.
Власти региона до 31 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, заниматься физкультурой на улице по одному и гулять не более двух человек вместе, при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский, Балтайский и Краснокутский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Балтайский районСаратовская областьОбщество
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