Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране

Надпись "Не входите, изоляция" в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания

МАДРИД, 13 мая – РИА Новости. Пять процентов жителей Пять процентов жителей Испании переболели коронавирусом COVID-19, следует из предварительных данных широкомасштабного исследования, которое проводит министерство здравоохранения страны.

В среду руководство служб здравоохранения представило предварительные результаты широкомасштабного исследования, которое проводится в Испании, цель которого определить истинные масштабы распространения в стране коронавируса во время эпидемии. На первом этапе около 60 тысячам участников исследования, живущим в разных регионах, были сделаны экспресс-тесты на антитела.

Как сообщила на пресс-конференции директор национального центра эпидемиологии Марина Польан, "распространенность была 5%" по итогам первого этапа исследования, которое продолжалось две недели. "Исследование показывает, что 5% испанского населения имело контакт с вирусом, это немногим более двух миллионов человек", - уточнил министр здравоохранения Сальвадор Илья. "Коллективного иммунитета нет", - заявила Марина Польан.

Польян добавила, что в наиболее пострадавших районах число выявленных случаев в пять раз превышает показатели наименее пострадавших. "Мы не нашли разницы между мужчинами и женщинами, равно как и между разными возрастными группами", - добавила специалист. Единственным исключением стали дети: в группе до года положительные результаты показали 1,1% продиагностированных, до пяти лет – 2,2%, с пяти до 9 лет – 3%.

В некоторых регионах в центральной части страны были заражены в той или иной степени более 10% – Сория (более 14%), Куэнка (13,5%), Сеговия (12,6%), Альбасете (11,6%), Мадрид (11,3%). При этом в некоторых частях страны этот показатель ниже 1%.

Среди людей, у которых были от трех до пяти симптомов COVID-19, тест выявил антитела у 8%, у тех, у кого наблюдалось более пяти симптомов, - у 14,7%, при этом у тех, кто жаловался на потерю обоняния, – у 43%. У кого не проявлялось никаких симптомов, антитела выявлены у 2,5%.

В исследовании участвуют 1426 медицинских центров и 28 лабораторий.

Министр науки Педро Дуке назвал это исследование "самым достоверным, которое проводится в мире", которое "даст крайне важные данные".

Министр здравоохранения Сальвадор Илья заявил, что промежуточные результаты подтвердили изначальные предположения медицинского руководства страны, на основании которых принималось решение о введение в Испании режима повышенной готовности и жестких карантинных мер.

Исследование, цель которого выявить реальное распространение коронавируса COVID-19, началось в Испании 27 апреля.

Его проводят министерство здравоохранения, Институт здоровья Карлоса III и Национальный институт статистики. В исследовании участвуют около 60 тысяч человек, люди разных возрастов, полов, жители разных регионов.

В рамках исследования делаются два типа тестов – экспресс-тест на антитела и тест, результаты которого будут изучаться в лабораториях.

Окончательные результаты тестирования станут известны в июне или июле.

По числу выявленных на основании проведенных тестов ПЦР случаев заболевания Испания находится на третьем месте после США и России (228,7 тысячи человек с начала эпидемии и по 13 мая) и на четвертом по числу жертв (27,1 тысяча) - после США, Великобритании Италии . На 13 мая выздоровели 140 823 пациентов.