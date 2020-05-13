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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T21:35
https://ria.ru/20200513/1571402815.html
Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571242839_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_b2491db353f9e938662b585548bb0e2d.jpg
РИА Новости

Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране

21:00 13.05.2020 (обновлено: 21:35 13.05.2020)
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© REUTERS / Susana VeraНадпись "Не входите, изоляция" в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
Надпись Не входите, изоляция в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
© REUTERS / Susana Vera
МАДРИД, 13 мая – РИА Новости. Пять процентов жителей Испании переболели коронавирусом COVID-19, следует из предварительных данных широкомасштабного исследования, которое проводит министерство здравоохранения страны.
В среду руководство служб здравоохранения представило предварительные результаты широкомасштабного исследования, которое проводится в Испании, цель которого определить истинные масштабы распространения в стране коронавируса во время эпидемии. На первом этапе около 60 тысячам участников исследования, живущим в разных регионах, были сделаны экспресс-тесты на антитела.
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Как сообщила на пресс-конференции директор национального центра эпидемиологии Марина Польан, "распространенность была 5%" по итогам первого этапа исследования, которое продолжалось две недели. "Исследование показывает, что 5% испанского населения имело контакт с вирусом, это немногим более двух миллионов человек", - уточнил министр здравоохранения Сальвадор Илья. "Коллективного иммунитета нет", - заявила Марина Польан.
Польян добавила, что в наиболее пострадавших районах число выявленных случаев в пять раз превышает показатели наименее пострадавших. "Мы не нашли разницы между мужчинами и женщинами, равно как и между разными возрастными группами", - добавила специалист. Единственным исключением стали дети: в группе до года положительные результаты показали 1,1% продиагностированных, до пяти лет – 2,2%, с пяти до 9 лет – 3%.
В некоторых регионах в центральной части страны были заражены в той или иной степени более 10% – Сория (более 14%), Куэнка (13,5%), Сеговия (12,6%), Альбасете (11,6%), Мадрид (11,3%). При этом в некоторых частях страны этот показатель ниже 1%.
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Среди людей, у которых были от трех до пяти симптомов COVID-19, тест выявил антитела у 8%, у тех, у кого наблюдалось более пяти симптомов, - у 14,7%, при этом у тех, кто жаловался на потерю обоняния, – у 43%. У кого не проявлялось никаких симптомов, антитела выявлены у 2,5%.
В исследовании участвуют 1426 медицинских центров и 28 лабораторий.
Министр науки Педро Дуке назвал это исследование "самым достоверным, которое проводится в мире", которое "даст крайне важные данные".
Министр здравоохранения Сальвадор Илья заявил, что промежуточные результаты подтвердили изначальные предположения медицинского руководства страны, на основании которых принималось решение о введение в Испании режима повышенной готовности и жестких карантинных мер.
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Исследование, цель которого выявить реальное распространение коронавируса COVID-19, началось в Испании 27 апреля.
Его проводят министерство здравоохранения, Институт здоровья Карлоса III и Национальный институт статистики. В исследовании участвуют около 60 тысяч человек, люди разных возрастов, полов, жители разных регионов.
В рамках исследования делаются два типа тестов – экспресс-тест на антитела и тест, результаты которого будут изучаться в лабораториях.
Окончательные результаты тестирования станут известны в июне или июле.
По числу выявленных на основании проведенных тестов ПЦР случаев заболевания Испания находится на третьем месте после США и России (228,7 тысячи человек с начала эпидемии и по 13 мая) и на четвертом по числу жертв (27,1 тысяча) - после США, Великобритании и Италии. На 13 мая выздоровели 140 823 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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021010
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИспанияВ мире
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