Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч

ПАРИЖ, 13 мая - РИА Новости. Число умерших от коронавируса во Франции перевалило отметку в 27 тысяч человек, за сутки умерли 83 человека, сообщает в среду Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.
Накануне сообщалось о 26 991 умерших.
"С 1 марта мы оплакиваем 27 074 смерти, связанных с COVID-19: 17 101 человек умерли в больницах, 9 973 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике ведомства.
В больницах остаются 21 071 человек, тогда как неделю назад число госпитализированных с коронавирусной инфекций составляло 23 983 человека. За последние сутки в больницы поступили 543 новых пациента, тогда как неделю назад этот показатель составлял 833. С тяжелым течением болезни в отделениях реанимации находятся 2428 пациентов (против 3147 неделю назад).
"С начала эпидемии 97 424 человека были госпитализированы, 58 673 человек выписаны домой", - отмечают в DGS.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.