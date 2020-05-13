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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T21:03
https://ria.ru/20200513/1571402681.html
Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571044281_0:256:3078:1987_1036x0_80_0_0_000ecda7318a63996426df38ce13fb8d.jpg
РИА Новости

Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч

20:55 13.05.2020 (обновлено: 21:03 13.05.2020)
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© REUTERS / Charles PlatiauЖенщина выгуливает собаку в Париже, Франция
Женщина выгуливает собаку в Париже, Франция
© REUTERS / Charles Platiau
ПАРИЖ, 13 мая - РИА Новости. Число умерших от коронавируса во Франции перевалило отметку в 27 тысяч человек, за сутки умерли 83 человека, сообщает в среду Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.
Накануне сообщалось о 26 991 умерших.
"С 1 марта мы оплакиваем 27 074 смерти, связанных с COVID-19: 17 101 человек умерли в больницах, 9 973 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике ведомства.
В больницах остаются 21 071 человек, тогда как неделю назад число госпитализированных с коронавирусной инфекций составляло 23 983 человека. За последние сутки в больницы поступили 543 новых пациента, тогда как неделю назад этот показатель составлял 833. С тяжелым течением болезни в отделениях реанимации находятся 2428 пациентов (против 3147 неделю назад).
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"С начала эпидемии 97 424 человека были госпитализированы, 58 673 человек выписаны домой", - отмечают в DGS.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФранцияВ мире
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