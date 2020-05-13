Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч

"С 1 марта мы оплакиваем 27 074 смерти, связанных с COVID-19: 17 101 человек умерли в больницах, 9 973 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике ведомства.

В больницах остаются 21 071 человек, тогда как неделю назад число госпитализированных с коронавирусной инфекций составляло 23 983 человека. За последние сутки в больницы поступили 543 новых пациента, тогда как неделю назад этот показатель составлял 833. С тяжелым течением болезни в отделениях реанимации находятся 2428 пациентов (против 3147 неделю назад).