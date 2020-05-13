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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T20:48
https://ria.ru/20200513/1571402490.html
Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569753767_0:0:3086:1735_1036x0_80_0_0_513db800dfc1f1d814a0ceb8021e39f9.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15

20:47 13.05.2020 (обновлено: 20:48 13.05.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМедик на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
Медик на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
© Sputnik
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СУХУМ, 13 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у двоих жителей Абхазии, таким образом общее число заболевших в республике составляет 15 человек, сообщает в среду оперативный штаб по защите населения от COVID-19.
Во вторник число пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией в Абхазии выросло с трех до тринадцати. Два пациента выздоровели, один скончался.
"За прошедшие сутки тестирование прошли 58 человек. У двоих из них диагноз коронавирус был подтвержден. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 15 человек", - говорится в сообщении.
Заболевшие недавно вернулись из России. "Один из вновь выявленных - студент российского ВУЗа, который вчера вернулся на родину. Второй - гражданин Абхазии, который также недавно вернулся на родину и был госпитализирован в связи с подозрением на COVID-19", - подчеркивают в оперштабе.
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В Абхазии из-за пандемии коронавируса закрыты госграницы с Россией и Грузией для всех категорий граждан. С 28 марта по 20 апреля действовало чрезвычайное положение. С 20 апреля возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков в городе Сухуме и районах Абхазии. Также отменен комендантский час в Гагрском и Галском районах. С 1 мая возобновлено движение общественного транспорта - внутригородского и пригородного. Помимо этого открыты парикмахерские, салоны красоты, косметологические салоны. При этом каникулы в школах и вузах Абхазии продлены до 15 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАбхазияВ мире
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