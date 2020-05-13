Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15

Медик на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии

СУХУМ, 13 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у двоих жителей Коронавирус подтвержден еще у двоих жителей Абхазии , таким образом общее число заболевших в республике составляет 15 человек, сообщает в среду оперативный штаб по защите населения от COVID-19

Во вторник число пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией в Абхазии выросло с трех до тринадцати. Два пациента выздоровели, один скончался.

"За прошедшие сутки тестирование прошли 58 человек. У двоих из них диагноз коронавирус был подтвержден. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 15 человек", - говорится в сообщении.

Заболевшие недавно вернулись из России. "Один из вновь выявленных - студент российского ВУЗа, который вчера вернулся на родину. Второй - гражданин Абхазии, который также недавно вернулся на родину и был госпитализирован в связи с подозрением на COVID-19", - подчеркивают в оперштабе.

В Абхазии из-за пандемии коронавируса закрыты госграницы с Россией и Грузией для всех категорий граждан. С 28 марта по 20 апреля действовало чрезвычайное положение. С 20 апреля возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков в городе Сухуме и районах Абхазии. Также отменен комендантский час в Гагрском и Галском районах. С 1 мая возобновлено движение общественного транспорта - внутригородского и пригородного. Помимо этого открыты парикмахерские, салоны красоты, косметологические салоны. При этом каникулы в школах и вузах Абхазии продлены до 15 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.