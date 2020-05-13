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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T20:44
https://ria.ru/20200513/1571402382.html
Коронавирус выявили у 1666 российских военных
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570783383_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_266ad9558d49bd77cef80ef95140dfa4.jpg
РИА Новости

Коронавирус выявили у 1666 российских военных

20:43 13.05.2020 (обновлено: 20:44 13.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Коронавирус за все время тестирования выявили у 1666 российских военных, среди учащихся в военных вузах - у 1244 человек, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.
"По состоянию на 13 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1666 военнослужащих с положительными результатами тестирования; из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 378 человек; в изоляторах по месту службы – 586 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 20 человек; изолированы на дому 682 человека", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них в тяжелом состоянии – два человека, в состоянии средней тяжести – 11 человек; остальные – без симптомов заболевания. Также нарастающим итогом выздоровели 490 человек.
Среди курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования выявлено 1244 человека. Из них 316 человек проходят лечение в госпиталях Минобороны, 763 человека - в изоляторах по месту службы, 38 человек - в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения. Также 127 человек изолированы на дому. Выздоровели нарастающим итогом 646 человек.
Также 392 человека с коронавирусом выявлены среди гражданского персонала ВС РФ. Среди них проходят лечения в госпиталях Минобороны 52 человека, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 44 человека, изолированы на дому – 294 человека, в изоляторах – два человека. Выздоровело нарастающим итогом 91 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
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