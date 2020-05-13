Депутат назвал сроки принятия закона по увеличению детского пособия

"Срок поправок - до среды следующей недели. В среду заседание комитета. На комитете будет рассмотрено, но учитывая социальную направленность, полагаю, что комитет поддержит. Первое чтение было сегодня, второе чтение запланировано на 21 мая. И если мы успеем, то мы 21 мая предложим и третье чтение. Если нет, то 22 мая", - сказал Нилов.