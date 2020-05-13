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2020-05-13T20:35
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Депутат назвал сроки принятия закона по увеличению детского пособия
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РИА Новости

Депутат назвал сроки принятия закона по увеличению детского пособия

20:35 13.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Второе и третье чтение законопроекта, которым вдвое увеличивается размер ежемесячного детского пособия, могут состояться на пленарном заседании 21 мая, профильный комитет ГД по труду и соцполитике предложит принять закон, если Госдума успеет рассмотреть в двух чтениях, сообщил РИА Новости глава комитета Ярослав Нилов.
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, уточняющий порядок расчета "декретных" пособий с учетом районных коэффициентов. "Единая Россия" внесла ко второму чтению поправки, увеличивающие минимальный размер ежемесячного детского пособия с 3375 рублей до 6751 рубля, сообщил секретарь генсовета правящей в РФ партии, вице-спикер СФ Андрей Турчак.
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"Срок поправок - до среды следующей недели. В среду заседание комитета. На комитете будет рассмотрено, но учитывая социальную направленность, полагаю, что комитет поддержит. Первое чтение было сегодня, второе чтение запланировано на 21 мая. И если мы успеем, то мы 21 мая предложим и третье чтение. Если нет, то 22 мая", - сказал Нилов.
Как отметила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, одна из авторов законопроекта Ольга Окунева, в настоящее время важно, чтобы семьи получали повышенную выплату в сегодняшних сложных условиях. "А тем более это касается тех, кто не работает, и пособия по уходу за ребенком будут получать студенты и неработающие", - сказала Окунева РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин предложил повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей в два раза, до 6751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты и, как правило, это молодые родители, отметил он.
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Ольга ОкуневаЯрослав НиловГосдума РФАндрей ТурчакВладимир ПутинОбщество
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