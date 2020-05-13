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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T20:45
https://ria.ru/20200513/1571401911.html
МИД потребует от FT и NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565207951_0:70:3117:1823_1036x0_80_0_0_5f68e1149b312fca96a7d95d531737e3.jpg
РИА Новости

МИД потребует от FT и NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России

20:31 13.05.2020 (обновлено: 20:45 13.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Подготовлены письма в редакции Financial Times и New York Times с требованием опровержения опубликованной дезинформации о коронавирусе в РФ, сообщила журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее комиссия Госдумы России попросила МИД принять меры к New York Times и Financial Times после статей о COVID-19 вплоть до лишения аккредитации в РФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Вчера, 20:11Распространение нового коронавируса
Захарова прокомментировала статью FT o смертности от COVID-19 в России
Комментируя информацию, Захарова сообщила, что "подготовлены письма в редакции FT и NYT с требованием об опровержении опубликованной дезинформации" .
"Они завтра же будут вручены главным редакторам через наши посольства в США и Британии",- сказала она.
"Также адресовали соответствующее обращение к представителю ОБСЕ по свободе СМИ (Арлему - ред.) Дезиру, генсеку ЮНЕСКО (Одре - ред.) Азуле. Аналогичные материалы направим в секретариат ООН, в качестве примера той самой "инфодемии", к борьбе с которой призвал мир генсек (Антониу - ред.) Гуттереш", -заключила Захарова.
Ранее газета Financial Times сообщила, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальной статистики. По официальным данным, в апреле в Москве и Петербурге от COVID-19 умерли 629 человек. Однако, как утверждает издание со ссылкой на собственный анализ, в обоих городах за этот месяц умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет: 1841 человек в Москве и 232 - в Санкт-Петербурге, всего 2073 человека. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия никогда не манипулировала официальной статистикой. По словам представителя ВОЗ, сознательного занижения смертности из-за COVID-19 в России нет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Геннадий Онищенко
Вчера, 11:45Распространение нового коронавируса
Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМедиавойныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Financial TimesThe New York TimesВ мире
Популярные комментарии
Мы всё письма пишем ! Запретить работать в России, как организациям ведущим подрывную и диверсионную работу против нашей страны и выслать всех корреспондентов.
13 мая, 20:44
Сергей Петрович Фруцкий
900016
Американская логика: мы должны быть лучше всех.
13 мая, 20:58
Alex T
900005
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