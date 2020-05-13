МИД потребует от FT и NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Подготовлены письма в редакции Financial Times и New York Times с требованием опровержения опубликованной дезинформации о коронавирусе в РФ, сообщила журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее комиссия Госдумы России попросила МИД принять меры к New York Times и Financial Times после статей о COVID-19 вплоть до лишения аккредитации в РФ.
Комментируя информацию, Захарова сообщила, что "подготовлены письма в редакции FT и NYT с требованием об опровержении опубликованной дезинформации" .
"Они завтра же будут вручены главным редакторам через наши посольства в США и Британии",- сказала она.
"Также адресовали соответствующее обращение к представителю ОБСЕ по свободе СМИ (Арлему - ред.) Дезиру, генсеку ЮНЕСКО (Одре - ред.) Азуле. Аналогичные материалы направим в секретариат ООН, в качестве примера той самой "инфодемии", к борьбе с которой призвал мир генсек (Антониу - ред.) Гуттереш", -заключила Захарова.
Ранее газета Financial Times сообщила, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальной статистики. По официальным данным, в апреле в Москве и Петербурге от COVID-19 умерли 629 человек. Однако, как утверждает издание со ссылкой на собственный анализ, в обоих городах за этот месяц умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет: 1841 человек в Москве и 232 - в Санкт-Петербурге, всего 2073 человека. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия никогда не манипулировала официальной статистикой. По словам представителя ВОЗ, сознательного занижения смертности из-за COVID-19 в России нет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.